Muazzez Ersoy o tabelaları indirtti

Muazzez Ersoy, yıllar önce isim hakkı üzerinden sınırlı ölçüde anlaşma yaptığı Şenol Kolcuoğlu'ndaki ortaklarıyla mahkemelik olmuştu. İsminin haksız kullanıldığını belirtip şikayetçi olan Ersoy'un avukatları, önceki gün polis eşliğinde kebapçıya giderek tabelaları indirtti. Şarkıcının isminin basılı olduğu tüm servis, dekor ve hizmet ürünlerine el konuldu, duvardaki resimler söküldü.



Muazzez Ersoy, "Adımı izinsiz reklamlarında kullandılar. Bu nedenle restoranda haksız kullanılan isim ve markam tümüyle kaldırıldı" dedi.