İpek Acar: ‘Alper benim görünmez kahramanım’

'Polis Radyosu'nda 'Can Cana' adında bir program yapıyorum. İçim de bir radyocu varmış, onu anladım.TRT'de Alper'le (Kömürcü) birlikte 'İpek Yolu' programını yapıyoruz. Ben Alper'e 'Görünmez kahraman' diyorum.Yeni bir single'ım çıkacak. Kalbime çok yakın hissettiğim bir şarkı oldu.Kayahan, şarkılarını dijital mecrada izinsiz kullananlara karşı çok büyük mücadele verdi. Mahkemenin verdiği para cezası emsal teşkil edecek bir karar olduğu gibi, hem MÜYAP adına, hem de Avrupa müzik sahipleri Cengiz Erdem ve Deniz Erdem adına büyük bir utanç diye düşünüyorum. Ceza bize yetmedi, üst mahkemelere de başvuracağız.Her sene muhteşem bir senfoni orkestrası eşliğin de Kayahan'ı anma konserleri düzenlerdik ama bu sene pandemi nedeniyle gerçekleştiremedik. Ama atlamak da istemedim, radyoda Kayahan'ın sanatçı dostlarının katılımıyla onun sohbetini yaptık ve andık. Harika bir program oldu.Yaşadığım acı, tarifi olmayan bir şey, kelimelerin yeterli olabileceği bir durum yok. Dileğim kimse bu acıyı yaşamasın.Bodrum'a biraz erken gittim bu sene. Deniz havası ve yeşil ortam iyi geldi bana. Hayata tutunmaya çalışıyorum.Ponçik'in istediği her şeyi yapmaya çalışıyorum. Çok yardımsever bir çocuktu, yardım kampanyası olduğu zaman aileyi toplardı. Ben de onu devam ettiriyorum. En büyük hayali barınak kurmaktı. O yüzden hayvanlar hep bizi buluyor, evimizde kedimiz var. İlik nakli sürecinde kedinin evde olmaması gerekiyordu ve bu durum Pars'ı çok üzmüştü.Sezen Aksu, mezarına bir kedi yuvası yaptırdı. Şimdi de onun için bir şarkı yapıyor.Uğur'la birlikte olduktan 10 ay sonra hastalık ortaya çıktı ve ben ona "Senin isteklerini karşılayamam, yarının ne olacağı belli değil" dedim. O da bana "Ben her zaman yanındayım" dedi. Uğur da ben de çocuk çok seviyoruz. Ama şu an tedavi gördüğüm için düşünmüyorum. İleride belki olabilir.Ayakta durabilmek için destek alıyorum. İyi örnek olmak istiyorum bu durumu yaşayan ailelere.Biz çalışmaya devam ediyoruz, yeni bir oyun yapmaya karar verdik. Az kadrolu, uyduruk dekorlu küçük oyunlar yapmaktansa büyük oyunlarda daha fazla insanı istihdam edebileceğimiz için 'Vişne Bahçesi' adlı oyunu seçtik.Tiyatro salonları hijyenik açıdan son derece kontrollü. Seyircileri de üçte bir oranında alıyoruz. Bilet almaya gelenler de korkmasınlar, o kadar seyirci bile gelmiyor. (Gülüyor)Tiyatroda dijital diye bir şey yok. Tiyatro, tiyatro salonunda izlenir, yapısı dijitale uygun değil.Belçika'da doğup büyüdüm. Ailem orada yaşıyor, ben burada tek başımaydım. Uçuşlar açılınca ailemin yanına gittim.HES kodu sadece Türkiye'de uygulanan bir sistem. Oradaki insanlara burada uygulanan sistemi söyleyince şaşırıyorlar. Yurt dışında gittiğiniz yerlerde kimin ne durumda olduğunu bilemiyorsunuz. Bu, Türkiye'nin sağlık sisteminin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor.