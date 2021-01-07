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Ünlü oyuncu 'nun gizemli aşkı ortaya çıktı! Meğer o meslektaşıyla birlikteymiş...

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu 'nun özel hayatı sıkça araştırılıyor. Yusufoğlu'nun bir sevgilisinin olup olmadığı merak ediliyordu. Olcay Yusufoğlu'nun yaklaşık 1,5 yıldır ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 7.1.2021 13:40 Son Güncelleme: 7.1.2021 13:49 ABONE OL
Ünlü oyuncu Olcay Yusufoğlu'nun gizemli aşkı ortaya çıktı! Meğer o meslektaşıyla birlikteymiş...

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı 'Sadakatsiz' adlı dizide Serap karakterini canlandıran Olcay Yusufoğlu'nun özel hayatıyla ilgili bilinmeyen gerçek ortaya çıktı.

ALP ÜNSAL İLE AŞK YAŞIYOR

Snob Magazin'in haberine göre; 'Sadakatsiz' dizisinde Volkan'ın (Caner Cindoruk) asistanı olarak karşımıza çıkan Olcay Yusufoğlu'nun (Serap) kendisinden 6 küçük Alp Ünsal ile birlikte olduğu öğrenildi.

Olcay Yusufoğlu ve Alp Ünsal'ın özel hayatlarıyla gündeme gelmek istemediği için sosyal medyadan çok fazla paylaşım yapmadıkları öğrenildi.

Olcay Yusufoğlu, bugüne kadar; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bizim Hikaye, Cesur Yürek, Poyraz Karayel, Fatih Harbiye ve İffet gibi sevilen dizilerde rol almıştı.

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Ünlü oyuncu Olcay Yusufoğlu'nun gizemli aşkı ortaya çıktı! Meğer o meslektaşıyla birlikteymiş...
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