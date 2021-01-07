Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı 'Sadakatsiz' adlı dizide Serap karakterini canlandıran Olcay Yusufoğlu'nun özel hayatıyla ilgili bilinmeyen gerçek ortaya çıktı.
ALP ÜNSAL İLE AŞK YAŞIYOR
Snob Magazin'in haberine göre; 'Sadakatsiz' dizisinde Volkan'ın (Caner Cindoruk) asistanı olarak karşımıza çıkan Olcay Yusufoğlu'nun (Serap) kendisinden 6 küçük Alp Ünsal ile birlikte olduğu öğrenildi.
Olcay Yusufoğlu ve Alp Ünsal'ın özel hayatlarıyla gündeme gelmek istemediği için sosyal medyadan çok fazla paylaşım yapmadıkları öğrenildi.