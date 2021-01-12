Fenomenlere korsan çekiliş soruşturması

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, yaptığı denetimlerde bazı sosyal medya fenomenlerinin videolarında kanunsuzluk fark etti. Fenomenlerin şans ve talih oyunları düzenlediği, ancak bunun için Milli Piyango'dan izin almadan kanunsuz şekilde hareket ettikleri tespit edildi. Suç işledikleri belirlenen yaklaşık 10 fenomen hakkında soruşturma başlatıldı.EMNİYET tarafından düzenlenen fezlekede, kanunu ihlal edenlerin 10 milyon TL'ye kadar idari para cezası ve iki seneye kadar hapis cezası alacağı anlatıldı. Fezleke, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Savcılık aralarında Enes Batur, Yusuf Aktaş (Reynmen), Başak Karahan'ın da bulunduğu 10 fenomen hakkında soruşturma başlattı.