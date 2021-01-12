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Fenomenlere çekiliş soruşturması

Sosyal medya fenomenlerinin kanuna aykırı şekilde izinsiz yaptıkları kura ve çekilişler, denetime takıldı. Ünlü , şans oyunları yönetmeliğini ihlalden 10 milyon lira idari para cezası ve 2 yıla kadar hapisle cezalandırılabilir

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
Fenomenlere korsan çekiliş soruşturması
KANUNA AYKIRI ÇEKİLİŞ
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, yaptığı denetimlerde bazı sosyal medya fenomenlerinin videolarında kanunsuzluk fark etti. Fenomenlerin şans ve talih oyunları düzenlediği, ancak bunun için Milli Piyango'dan izin almadan kanunsuz şekilde hareket ettikleri tespit edildi. Suç işledikleri belirlenen yaklaşık 10 fenomen hakkında soruşturma başlatıldı.

SAVCILIK SORUŞTURUYOR
EMNİYET tarafından düzenlenen fezlekede, kanunu ihlal edenlerin 10 milyon TL'ye kadar idari para cezası ve iki seneye kadar hapis cezası alacağı anlatıldı. Fezleke, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Savcılık aralarında Enes Batur, Yusuf Aktaş (Reynmen), Başak Karahan'ın da bulunduğu 10 fenomen hakkında soruşturma başlattı.
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Fenomenlere korsan çekiliş soruşturması
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