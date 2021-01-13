Son dakika haberi: Oyuncu Songül Öden'den kötü haber! Songül Öden'in durumu ağırlaştı...

Geçen hafta koronavirüse yakalanan Songül Öden'den kötü haber!

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz aylarda rol aldığı tiyatro oyunu ertelenince çok üzülen ve "Bu dönemin hemen bitmesini diliyorum" temennisinde bulunan oyuncunun testi pozitif çıkmıştı. Kendisini hemen karantinaya alan Songül Öden'in sağlık durumu ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.