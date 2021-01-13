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haberi: Oyuncu 'den ! Songül Öden'in durumu ağırlaştı...

Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu 'den haberi geldi. Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığı öğrenilen Songül Öden'den korkutan haber var. Songül Öden sağlık durumu kötüye gittiği için hastaneye kaldırıldı. 41 yaşındaki Songül Öden'in durumu ağırlaştı tedaisine hastanede devam ediliyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 13.1.2021 07:47 Son Güncelleme: 13.1.2021 07:55 ABONE OL
Son dakika haberi: Oyuncu Songül Öden'den kötü haber! Songül Öden'in durumu ağırlaştı...

Geçen hafta koronavirüse yakalanan Songül Öden'den kötü haber!

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz aylarda rol aldığı tiyatro oyunu ertelenince çok üzülen ve "Bu dönemin hemen bitmesini diliyorum" temennisinde bulunan oyuncunun testi pozitif çıkmıştı. Kendisini hemen karantinaya alan Songül Öden'in sağlık durumu ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evine kapanan ünlü oyuncu, durumu ağırlaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı.

41 yaşındaki Öden'in artan şikayetleri nedeniyle gözlem altına alındığı ve tedavisinin bir süre hastanede devam edeceği öğrenildi.

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Son dakika haberi: Oyuncu Songül Öden'den kötü haber! Songül Öden'in durumu ağırlaştı...
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