Ebru Gündeş’ten flaş hamle! Boşanma davası haberlerine yayın yasağı geldi

Ebru Gündeş'ten flaş hamle... Ünlü sanatçı Gündeş, avukatları aracılığıyla Bodrum Aile Mahkemesi'ne başvurarak özel hayatın gizliliğini ve davanın gizlilik kararının ihlal edilmesi nedeniyle boşanma davası ile ilgili haberlere yayın yasağı getirilmesi talebinde bulundu.
YAYIN YASAĞI GELDİ
Ebru Gündeş'in avukatlarının Bodrum Aile Mahkemesine sunduğu dilekçede, ulusal ve yerel basında boşanma davasına ilişkin haberlerin yayınlandığı, mahkeme tarafından alınan karar doğrultusunda yargılama işlemlerinin gizli olarak yürütülmekte olduğu vurgulandı.
Talebi değerlendiren Bodrum Aile Mahkemesi, gizlilik kararına rağmen yapılan haberlerin önüne geçilmesi amacıyla boşanma davası ile ilgili haberlere yayın yasağı getirilmesine hükmetti.
GİZLİLİK KARARI İHLAL EDİLDİ
Kararda, Boşanma dosyasındaki bilgi, belge ve evrakların gizli tutulmasına ve dosya üzerinde inceleme yapılmasının hakim izine tabii tutulmasına dair karar verildiği, ancak yazılı ve görsel basında dava dilekçesinin içeriğinin yayınlandığı ve özel hayatın gizliliğinin ve davanın gizlilik kararının ihlal edildiğini, Anayasa'nın 20. maddesi ve mahkemenin ara kararı doğrultusunda yayın yapılmasının durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmiştir" ifadelerine yer verildi.