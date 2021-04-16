Ebru Gündeş’ten flaş hamle! Boşanma davası haberlerine yayın yasağı geldi

Ebru Gündeş'ten flaş hamle... Ünlü sanatçı Gündeş, avukatları aracılığıyla Bodrum Aile Mahkemesi'ne başvurarak özel hayatın gizliliğini ve davanın gizlilik kararının ihlal edilmesi nedeniyle boşanma davası ile ilgili haberlere yayın yasağı getirilmesi talebinde bulundu.





YAYIN YASAĞI GELDİ



Ebru Gündeş'in avukatlarının Bodrum Aile Mahkemesine sunduğu dilekçede, ulusal ve yerel basında boşanma davasına ilişkin haberlerin yayınlandığı, mahkeme tarafından alınan karar doğrultusunda yargılama işlemlerinin gizli olarak yürütülmekte olduğu vurgulandı.