Son dakika: Hadise'ye bir şok da mahkemeden! Hadise yasak aşk haberlerine erişim engeli talep etmişti...

Gündeş'in 11 yıldır evli olduğu Zarrab'a "Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açması gündeme bomba gibi düşmüş Gündeş, Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dava dilekçesinde, kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığı Hadise olduğu iddia edilmişti. Eşinin bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu iddia eden Gündeş, kendisinin de aldatılma olayını farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etmişti.