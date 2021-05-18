‘Bozkır Arslanı Celaleddin’ Cuma akşamı Atv’de başlıyor!

Atv dizisi 'Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yeni tarihi dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', 21 Mayıs'ta atv'de başlıyor. Bozdağ'ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği dizi, yenilmez hükümdar Cengiz Han'ın ordularını üst üste mağlup edip Moğol ordularının yenilemeyeceği efsanesini yerle bir eden, Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celaleddin Harzemşah'ın mücadelesini konu alıyor.Türkiye, Özbekistan ve Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin başrollerini Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova paylaşıyor. Dizinin kadrosunda Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın da yer alıyor. Dizinin hazırlık süreci iki yıl sürerken, 300 kişilik sanat ve dekor ekibi; 300 dönüm arazi üzerine kurulu Avrupa'nın en büyük film platolarından biri olan Bozdağ Film Platosu'nda 13'üncü yüzyılın mekanlarını inşa etti.Dönemin Ürgenç kenti; çarşısı, hanları, evleri ve sokaklarıyla 20 bin metrekarelik alana inşa edildi. Sultan Alâeddin Sarayı ise 7 bin 500 metrekare kapalı, 2 bin 500 metrekare açık alan olmak üzere 10 bin metrekarelik bir alanda; taht odası, sultan odaları, haremlik, saray girişi ve avlusuyla inşa edildi. Ayrıca 5 bin metrekarelik bir alanda 50 çadırlık Cengizhan obası kuruldu.Özbek ve Türk oyuncular, dönem silahlarının kullanımı, binicilik, dönemin beden dilini kullanma gibi konularda Bozdağ Film bünyesindeki eğitim alanlarında konusunda uzman ekiplerden altı ay eğitim aldı. Bu eğitimler sonrası oyuncular 13'üncü yüzyıldan günümüze gelmiş kahramanlar gibi her açıdan dönemin gerçeğini yansıtacak birikime ulaştı.Dizinin aksiyon ve savaş sahneleri Aksaray Ihlara ve Nevşehir'deki Kapadokya vadilerinde çekildi. Dizide kullanılan aksesuvar ve eşyaların büyük kısmı Özbekistan'dan temin edilirken, yüz bin metre kumaş kullanılarak bin 500 kostüm dikildi.Aslan avı sahnesinin animasyonlarıKamera arkasında yaklaşık 500 kişilik bir ekibin çalıştığı dizinin dijital efektleri Türkiye, İngiltere, Hindistan ve Malezya'dan 200 kişilik bir ekip tarafından hazırlandı. Özel efektleriyle uluslararası alanda büyük ses getirecek projenin ilk tanıtımında da yer alan ve büyük ilgi gören aslan avı sahnesinin animasyonları beş ayda tamamlandı.