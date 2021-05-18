Son dakika: Usta sanatçı Burak Sergen'den haber var! Yoğun bakımda olan Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl?

Sadakatsiz dizisiyle ekranlara dönen usta oyuncu Burak Sergen, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 1 ay önce evinde rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Burak Sergen'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı.
Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan oyuncu Burak Sergen bir ayın ardından geçtiğimiz günlerde normal odaya alınmış ve sevenleri derin bir nefes almıştı.
Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi: "Artık COVID bölümü olmayan normal odadayız. Durumu iyi ama vücudunda COVID'in bıraktığı sıkıntılar var. Ara sıra solunum sıkıntısı çekiyor ama durumu iyi."
BURAK SERGEN KİMDİR?
9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir.
Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen; 'Kara Sevda', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi yapımlarda boy gösterdikten sonra Kanal D'nin fenoman dizisi 'Sadakatsiz' ile izleyici karşısına çıkıyor.