Haberler Günaydın Haberleri Maraşlı'da işler tersine dönüyor! Oyunda kartlar yeniden dağıtılıyor!
Giriş Tarihi: 22.5.2021 17:29 Son Güncelleme: 22.5.2021 17:29

'da işler tersine dönüyor! Oyunda kartlar yeniden dağıtılıyor!

Maraşlı'da işler tersine dönüyor! Oyunda kartlar yeniden dağıtılıyor!

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından "" dizisi, yeni bölümleriyle hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Başrollerini; (), (Mahur), Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad) ve Serhat Kılıç (Necati) gibi isimlerin paylaştığı Maraşlı'nın 19. bölüm detayları da öğrenildi. İşte Maraşlı'nın 19. bölümünde yaşanacaklar...

Maraşlı, cezaevinde tanıştığı koğuş ağası Fuad'ın hayatını kurtarır. Fuad ve Maraşlı o günden sonra kardeş gibi olurlar.

Maraşlı delil yetersizliği sebebiyle beraat eder. Fuad, Maraşlı'yı tüm hayatını etkileyecek bir teklifte bulunur. Maraşlı bu teklifi kabul edecek midir?

Mahur, halası Hamiyet ile birlikte yeni bir evde yaşamaya başlar. Aziz ve İlhan'ın ölümünden sonra devam eden soruşturmayı Savcı Tolga yürütmektedir.

Maraşlı, Mahur'u uzaktan da olsa görmeye gittiğinde o sırada Savcı Tolga elinde çiçekler ile gelir. Maraşlı ve Mahur yeniden bir araya gelebilecek midir?

Maraşlı'nın tahliye haberini alan Savaş ise Savcı Tolga'nın başına bela olacağından emindir. Bu nedenle Savcı Tolga'nın arabasına tehdit mesajı bırakır. Ama Savcı hiç aldırış etmez. Savaş'ın yeni planı ne olacaktır?

ARKADAŞINA GÖNDER
Maraşlı'da işler tersine dönüyor! Oyunda kartlar yeniden dağıtılıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA