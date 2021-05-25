TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde, mavi ve kırmızı takımlar arasında ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde yayınlanan yarışmada Yunanistan'dan gelen yarışmacıların da dahil olduğu ödül oyununda performans bakımında birbirine yakın olan her iki takımdan son sayıya ilk ulaşanı, eleme konseyi öncesinde büyük ödülün sahibi oldu. Ödül oyunu sonrasında Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan eleme konseyinde potada bulunan Survivor Aleyna Çalışkan ile Poyraz arasından en az SMS sıralaması oyu bulunanı adaya veda edecek. Yarışmanın sıkı takipçileri 25 Mayıs SMS sıralaması ile Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorusunu araştırarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ - KİM GİTTİ? 25 MAYIS SMS SIRALAMASI

Survivor 2021 son bölümde ödül oyunu kazanan ve eleme konseyinde SMS sıralaması sonucunda elenerek adaya veda eden isim ile ilgili tüm detaylar şöyle;