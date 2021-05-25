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Giriş Tarihi: 25.5.2021 23:28 Son Güncelleme: 25.5.2021 23:29

’da kim elendi? ile bu hafta Survivor’da kim gitti? Eleme konseyinde gergin anlar

Survivor’da kim elendi? 25 Mayıs SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti? Eleme konseyinde gergin anlar

yapımcılığı ve hakemliğinde ekranlarında yayımlanan son bölümde, ünlüler ve gönüllüler takımlarının karmasından oluşan mavi ve kırmızı takımlar arasında ödül oyunu ve mücadelesi yaşandı. 25 Mayıs 2021 Salı günü ekranlara gelen bölümde mavi ve kırmızı takımların mücadelesine Yunanistanlı yarışmacılar da dahil oldu. Kıyasıya geçen oyunun ardından hedeflenen sayıya ilk ulaşan takım ödülün sahibi oldu. Oyunun ardından eleme konseyine geçen yarışmacılardan, eleme adayı olan Aleyna Çalışkan ile arasında en az SMS sıralaması oyuna sahip olan bu hafta adaya veda edecek. Bu bilgilerle yarışmanın takipçileri Survivor’da kim elendi, kim gitti? gibi sorulara yoğun şekilde yanıt aramayı sürdürüyor. ile Survivor’da kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve son dakika detayları.

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde, mavi ve kırmızı takımlar arasında ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde yayınlanan yarışmada Yunanistan'dan gelen yarışmacıların da dahil olduğu ödül oyununda performans bakımında birbirine yakın olan her iki takımdan son sayıya ilk ulaşanı, eleme konseyi öncesinde büyük ödülün sahibi oldu. Ödül oyunu sonrasında Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan eleme konseyinde potada bulunan Survivor Aleyna Çalışkan ile Poyraz arasından en az SMS sıralaması oyu bulunanı adaya veda edecek. Yarışmanın sıkı takipçileri 25 Mayıs SMS sıralaması ile Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorusunu araştırarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ - KİM GİTTİ? 25 MAYIS SMS SIRALAMASI

Survivor 2021 son bölümde ödül oyunu kazanan ve eleme konseyinde SMS sıralaması sonucunda elenerek adaya veda eden isim ile ilgili tüm detaylar şöyle;



SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

25 Mayıs 2021 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, ünlüler ve gönüllüler takımlarının karması olan mavi ve kırmızı arasında kritik bir ödül oyunu oynandı. Geçmiş yıllarda Survivor'da yarışan Yunanistan'lı yarışmacıların da dahil olduğu takımlar arasında gece yapılacak eleme konseyi öncesinde kıyasıya mücadele gösterildi. Skor anlamında birbirini kovalayan bir oyun çıkaran takımlar 10. Sayıya yaklaşırken skoru beraberliğe taşıdı.



Skor anlamında oyunun neredeyse tamamında mavi takıma karşı üstünlük sağlayan kırmızı takım, 9-9'luk beraberlik nedeniyle takımlardan seçilen en iyilerle yapılan bayrak yarışında da başarılı olarak, ödülü kazanan takım oldu.



SURVİVOR 2021 ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor 2021 son bölümde oynanan ödül oyununu kazanan kırmızı takım, helikopterlerle adadan alınarak kısa bir gezinti sonrasında rafting sporu yapmaya götürüldü. Buradan sonra kazanan takım piknik yapmak için belirlenen alana bırakıldı.



SURVİVOR SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanan Survivor 2021 son bölümde SMS sıralaması birincisi olan isimler, Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan ada konseyinde noter onayıyla Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. Belli olduğunda buradan öğrenebileceksiniz.



SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor 2021'de geçtiğimiz hafta boyunca mavi ve kırmızı takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyunu ve ada konseylerinde yapılan eleme adayı oylamaları sonrasında potaya gönderilen eleme adayları şu şekilde belirlendi.

  • YİĞİT POYRAZ (Mavi takım)
  • ALEYNA ÇALIŞKAN (Kırmızı takım)



SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Dominik Cumhuriyeti'nde Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan eleme konseyinde potada bulunan eleme adayları arasında noter onaylı SMS sıralaması sonuçlarına göre diğer adaylardan daha az SMS oyu bulunan isim Survivor şampiyonluğu ve adaya veda edecek. Yarışmadan elenen isim belli olduğunda burada olacak.



SURVİVOR SMS SIRALAMASI SONUÇLAR

Survivor SMS sıralaması sonuçları paylaşıldığında tam liste olarak burada olacak.

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Survivor’da kim elendi? 25 Mayıs SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti? Eleme konseyinde gergin anlar
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