TV8 kanalında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı, Survivor 2021 son bölümde, mavi - kırmızı takımlar kritik iletişim ödülü oyunu mücadelesinde karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı hakemliği ve yapımcılığıyla Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen zorlu yarışmada, iletişim ödülünün kazananı, rakibine karşı daha üstün performans grafiği çizen takım kritik eleme konseyi öncesinde iletişim ödülünün sahibi olarak arkadaşlarıyla görüntülü konuşma hakkına sahip oldu ve moral depoladı. Ödülün ardından Acun Ilıcalı moderatörlüğünde gerçekleşen eleme konseyinde potadaki Survivor Aleyna Çalışkan ve Dora arasından en az SMS sıralaması oyu olan elenerek bu hafta adaya veda eden isim olacak. Yarışmanın takipçileri 1 Haziran SMS sıralaması ile Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ - KİM GİTTİ? 1 HAZİRAN SMS SIRALAMASI

Survivor 2021 son bölümde iletişim ödül oyunu kazanan ve eleme konseyinde SMS sıralaması sonucunda elenerek adaya veda eden isim ile ilgili tüm detaylar şöyle;