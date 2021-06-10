Duygu Aycan'dan flaş 'Evleneceksen Gel' itirafı! "Seda Sayan bile aradı ama gitmedim"

Bir dönem katıldığı Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği Evleneceksen Gel programı hakkında ilk kez konuşan Duygu Aycan, bu program ile tanınmış biri olarak yansıtılmak istemediğini vurgularken, "Ben sadece bir kere çıktım, çok kısa durdum ve programda iki sene üç sene kalan insanlar bile benim kadar konuşulmadılar. Sonrasında beni çok aradılar gelip devam etmem için hatta Seda Sayan bile aradı ama bir daha gitmedim çünkü bana göre bir ortam değildi ve annem de "Senlik bir yer değil, bir daha asla çıkmayacaksın!" diye aradı beni. Bazen çok sinirim bozuluyor ve neden yaptım diyorum çünkü benim o kadar başarım var, birçok kez reklam yüzü oldum, güzel içerikler üretiyorum. Gerçekten bununla anılmak istemiyorum arkadaşlar lütfen bu algıyı kafanızdan silin!" ifadelerini kullandı.

İşte sosyal medya fenomeni Duygu Aycan röportajının tüm detayları...

Hoş geldin Duygu. Nasılsın, neler yapıyorsun?

Hoş bulduk, iyiyim. Sosyal medyada yuvarlanıp gidiyorum. Biraz bela bir yer ama seviyorum yine de. Aslında ilk başlarda hobi olarak yapıyordum fakat sonrasında işe döndü.

Belalı olan kısımlar neler sosyal medyada senin için?

Psikolojik olarak insanı çok yoruyor. Hele benim gibi ruh hastası ve takıntılı biriyseniz daha da zor. Ben çocukluğumdan beri çok fazla arkadaş çevresi olan biri olmadım çünkü benim ailemde çok fazla erkek var, tek kız benim ve tutucu bir aile yapısına sahibim. Yanımda destek alabileceğim çok fazla insan olmadığı için bir şey olduğu zaman çok takıyorum. İki yıl oldu başlayalı, zamanla alışıyorum.

BABAM "BENİ UTANDIRDIN" DEMİŞTİ

Ailenin tutucu olması sosyal medyada olmanı nasıl etkiledi? Kırılma noktası oldu mu?

Artık değiller, alıştılar. Ben çok inatçıyım ve özgürlüğüme de düşkün bir insanım o yüzden ya bu böyle olacak ya da ben gideceğim buralardan dedim. Ben normalde Denizli'de yaşıyordum, İstanbul'a taşınalı 6-7 yıl kadar oldu. Bir şekilde geldim buraya ama babamla 4 yıl boyunca konuşmadık. Ben babama aşık biri olarak büyüdüm ve o bana gidemezsin dedi. 18 yaşındaydım ve hayallerimin peşinden koşacağımı söyledim ona. İlk geldiğimde sosyal medya ile uğraşmıyordum, kadın giyim üzerine bir butiğim vardı.

Baban ile nasıl barıştınız? Arayı nasıl kapattınız?

İkimiz de çok inatçıyız. O normalde benim kahvaltımı hazırlayan, işten geldiğinde bana oyuncaklar getiren bir baba ve ben bu şekilde büyüdüm ama onun söylediklerinin dışına çıktığım zaman biraz öfkelenebiliyordu. Ben de en sonunda bu zinciri kırmam gerektiğini düşündüm. Bu olaylardan sonra annem konuştu onunla çünkü ben arayamıyordum fakat yine de aramadı ve ben aradım babamı. Tabi başlarda çok soğuk konuştu ama şu an aramız çok iyi, seni seviyorum babacığım! Babam bana aklım hep sende kalıyordu ama sen beni utandırdın demişti ve o laf bana yetmişti o yüzden ben bir şeyleri başardığımı düşünüyorum artık.