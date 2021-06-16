Demet Akalın’dan Hadise’ye olay gönderme! Demet Akalın, Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise'yi tiye aldı!

Birliktelikleriyle magazin gündemine damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım cephesinden gelen son dakika haberi hayranlarını üzdü. İlişkilerini bir dargın bir barışık yürüten Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı, artık resmen bitti.
Geçtiğimiz aylarda birbirlerine ikinci şans verip evlilik planları yapan ikilinin ilişkisi, adının anıldığı haberlerle yine sallantıya uğradı.
Haberlerin gazetelerin manşetlerinde yer aldığı ilk günlerinde ünlü popçuya destek veren Kaan Yıldırım'a ailesinden "Bu ilişkiyi bitir" yönünde uyarı geldiği iddia edildi. Bir süre sonra da yakışıklı oyuncunun ailesinin serzenişleri ve bazı duyumları üzerine ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.
'REKLAM' İDDİASI!
Hatta dedikodulara göre; Hadise, Kaan Yıldırım'a "Bana zaman ver; ayrılığı bir süre sonra ilan edelim" ricasında bulundu. Ünlü ikili, dün birbirlerini Instagram'da takipten çıkıp ilişkinin bittiğini ilan etti.
Bu arada Demet Akalın, "Bu da şarkı öncesi!" yorumu yaparak Hadise'nin bu hamleyle yeni şarkısının reklamını yaptığını ima etti.
Akalın, arabada eşiyle giderken Okan Kurt'a " sende beni takipten çıksana yeni çıkacak şarkımın reklamını yapayım." sözleriyle Hadise'ye gönderme yaptı.