Haberler Günaydın Haberleri Demet Akalın’dan Hadise’ye olay gönderme! Demet Akalın, Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise'yi tiye aldı!
Giriş Tarihi: 16.6.2021 10:49 Son Güncelleme: 16.6.2021 11:08

’dan ’ye olay gönderme! Demet Akalın, 'dan ayrılan Hadise'yi tiye aldı!

Demet Akalın’dan Hadise’ye olay gönderme! Demet Akalın, Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise'yi tiye aldı!

Aşklarıyla magazin gündemine damga vuran ve cephesinden dün üzücü haber geldi. Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren çift, sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı. Hadise'nin "Bu hikayeyi en başa yazsak sonumuz değişir mi?" paylaşımı da ilişkinin bittiğini gözler önüne serdi. Yaşanan gelişmelerin ardından şarkıcı 'dan Hadise'ye olay bir gönderme geldi. Demet Akalın, "Bu da şarkı öncesi!" yorumu yaparak Hadise'nin bu hamleyle yeni şarkısının reklamını yaptığını ima etti.

Birliktelikleriyle magazin gündemine damga vuran ve cephesinden gelen son dakika haberi hayranlarını üzdü. İlişkilerini bir dargın bir barışık yürüten Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı, artık resmen bitti.

Geçtiğimiz aylarda birbirlerine ikinci şans verip evlilik planları yapan ikilinin ilişkisi, adının anıldığı haberlerle yine sallantıya uğradı.

Haberlerin gazetelerin manşetlerinde yer aldığı ilk günlerinde ünlü popçuya destek veren Kaan Yıldırım'a ailesinden "Bu ilişkiyi bitir" yönünde uyarı geldiği iddia edildi. Bir süre sonra da yakışıklı oyuncunun ailesinin serzenişleri ve bazı duyumları üzerine ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

'REKLAM' İDDİASI!

Hatta dedikodulara göre; Hadise, Kaan Yıldırım'a "Bana zaman ver; ayrılığı bir süre sonra ilan edelim" ricasında bulundu. Ünlü ikili, dün birbirlerini Instagram'da takipten çıkıp ilişkinin bittiğini ilan etti.

Bu arada , "Bu da şarkı öncesi!" yorumu yaparak Hadise'nin bu hamleyle yeni şarkısının reklamını yaptığını ima etti.

Akalın, arabada eşiyle giderken Okan Kurt'a " sende beni takipten çıksana yeni çıkacak şarkımın reklamını yapayım." sözleriyle Hadise'ye gönderme yaptı.

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Demet Akalın’dan Hadise’ye olay gönderme! Demet Akalın, Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise'yi tiye aldı!
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