Rafet El Roman’ın en acı günü… Tuğba Altıntop eski eşini yalnız bırakmadı

Şarkıcı Rafet El Roman (53), babasının acısıyla sarsıldı. El Roman'ın babası İsmail Yaşdut 90 yaşında hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Bahçeli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yaşdut, Bahçeli Mezarlığı'nda aile kabristanlığında defnedildi.
Yaşdut'un cenazesine sanat camiasından da isimler katıldı.
CAMİADAN ARKADAŞLARI VE ESKİ EŞİ YALNIZ BIRAKMADI
İlçede bulunan Bahçeli Camii'nde kılınan cenaze namazına, şarkıcı Yusuf Güney, El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop, katılarak El Roman'ı acılı gününde yalnız bırakmadı.