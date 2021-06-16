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Giriş Tarihi: 16.6.2021 15:38 Son Güncelleme: 16.6.2021 15:59

’ın en acı günü… eski eşini yalnız bırakmadı

İHA
Rafet El Roman’ın en acı günü… Tuğba Altıntop eski eşini yalnız bırakmadı

’ın babası , 'nın kentinde 90 yaşında hayatını kaybetti. Yaşdut, uçakla ’ye getirilerek, ’ın ilçesindeki aile kabristanlığında defnedildi. Rafet El Roman babasına içinde veda etti. İlçede bulunan ’nde kılınan cenaze namazına, şarkıcı , El Roman’ın eski eşi , katılarak El Roman’ı acılı gününde yalnız bırakmadı. El Roman ailesinin eş dost ve yakınları ile sevenleri katıldı.

Şarkıcı (53), babasının acısıyla sarsıldı. El Roman'ın babası 90 yaşında hayatını kaybetti.

Yaşdut'un cenazesi dün akşam 'dan uçakla 'ye getirildi.

Rafet El Roman'da babasının cenazesi için 'ın ilçesine geldi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi 'nde kılınan cenaze namazının ardından Yaşdut, 'nda aile kabristanlığında defnedildi.

Yaşdut'un cenazesine sanat camiasından da isimler katıldı.

CAMİADAN ARKADAŞLARI VE ESKİ EŞİ YALNIZ BIRAKMADI

İlçede bulunan Bahçeli Camii'nde kılınan cenaze namazına, şarkıcı , El Roman'ın eski eşi , katılarak El Roman'ı acılı gününde yalnız bırakmadı.

El Roman ailesinin eş dost ve yakınları ile sevenleri katıldı.

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Rafet El Roman’ın en acı günü… Tuğba Altıntop eski eşini yalnız bırakmadı
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