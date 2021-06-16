Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil arasındaki buzlar eridi!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Seda Sayan için, "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" sözleri magazin gündemine bomba düştü.
"BU KADIN 60 YILDIR HERKESİ KORKUTMUŞ"
Bu açıklamasından sonra bir magazin programına telefon ile bağlanan ünlü şovmen, "Fatih Ürek'ten sonra Onur Büyüktopçu'yu da görevinden alıkoydu. Kimse kötü konuşamıyor, çünkü bu kadın 60 yıldır herkesi korkutmuş" dedi.
SEDA SAYAN'IN CEVABI ŞAŞIRTMIŞTI
Bu açıklamanın hemen ardından Seda Sayan'ın ünlü şovmene yanıtı ise ağızları açık bıraktı.
SEDA SAYAN'DAN MEHMET ALİ ERBİL'E ŞOKE EDEN 'TECAVÜZ' CEVABI
Mehmet Ali Erbil'in yaptığı açıklamalara sosyal medyadan cevap veren Seda Sayan, "Tuğba ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var. Bence işine bak, ruhunu arındır" dedi.
"GEÇMİŞİ KİRLİ OLAN SENSİN"
Bir sonraki paylaşımında, "Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen, herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının dış mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin" dedi.
BİR MESAJ YAYINLADILAR
Yaşanan bu tartışmanın ardından bugün iki taraftan da bir açıklama geldi. Buzları eriten iki ünlü sanatçı, kendi kişisel hesapları üzerinden bir mesaj yayınladı.
BARIŞTIKLARINI DUYURDULAR
Seda Sayan ise Mehmet Ali Erbil'in bu postunu hemen alıntılayarak barıştıklarını duyurdu.