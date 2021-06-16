Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil arasındaki buzlar eridi!

SEDA SAYAN'DAN MEHMET ALİ ERBİL'E ŞOKE EDEN 'TECAVÜZ' CEVABI

Mehmet Ali Erbil'in yaptığı açıklamalara sosyal medyadan cevap veren Seda Sayan, "Tuğba ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var. Bence işine bak, ruhunu arındır" dedi.

"GEÇMİŞİ KİRLİ OLAN SENSİN"

Bir sonraki paylaşımında, "Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen, herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının dış mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin" dedi.