Atv dizisi ‘Kardeşlerim’de ‘Oğulcan’ı oynayan Cihan Şimşek: Aşk hayatımda ‘Oğulcan’ gibi körebe oynamıyorum

Genç oyuncu Cihan Şimşek
, 16 yaşında ekranlara adım attı. Yıllardır birçok projede rol alan Şimşek, şu sıralar atv
'de yayınlanan 'Kardeşlerim
' dizisindeki rolüyle konuşuluyor. Dizinin eğlenceli karakteri 'Oğulcan
'ı canlandıran Şimşek, diziyi ve rolünü anlattı...
'Kardeşlerim' dizisinin çok duygusal bir hikayesi var. Sizi bu hikayede en çok ne etkiledi?
Birçok etken var, fakat en baskın olan aile bağları oldu. Durum ve şartlar ne olursa olsun her daim yanında olduklarını bildiğin, güvendiğin bir ailenin olması beni çok etkiledi. Her karakterin altının dolu olması bağları ister istemez güçlendiriyor. Bizim hikayemiz bu konuda iyi bir senaryoya, güçlü bir kaleme sahip, karşılığını da fazlasıyla aldığımızı düşünüyorum.
ŞÖHRETE ALIŞKINIM
Dizide komik, eğlenceli, özgüvenli bir genci canlandırıyorsunuz. 'Oğulcan'ın hangi özelliklerini kendinize yakın buluyorsunuz?
'Oğulcan'ın enerjisi, saflığı, karşısındaki insanlara fazla güvenmesi ve sonunda hayal kırıklığına uğraması... İşte bu üç özelliği benimle kesişiyor.
'Oğulcan'ın komik sahnelerinde doğaçlama yaptığınız oluyor mu?
Kesinlikle oluyor. Hatta buna güzel bir örnek bile verebilirim... Herkesin diline doladığı, hatta dışarıda da insanların çevirip o bölümü anlattığı bir taksi sahnem var. O sahnenin normalde diyalogsuz, sadece cama yapıştığım bir görüntüyle bitmesi gerekiyordu. Ama ben rahat durur muyum? Bilmeyenler 'Kardeşlerim'in Youtube sayfasından ulaşabilir. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim, bana bu özgürlüğü sağlayan yönetmenim Serkan Birinci
'ye teşekkür ederim.
'Oğulcan', engel tanımayan bir aşık. Peki siz ilişkilerinizde nasıl birisiniz?
'Oğulcan' gibi körebe oynamıyorum ben. Onun aksine daha mantıklı, daha aklı selim kararlar verebilen ve karşılıklı duyguları olan ilişkiler yaşamayı tercih ediyorum.
Set ortamı nasıl? Kamera arkasında neler yaşıyorsunuz?
"Anlatılmaz yaşanır" derler ya, işte tam da öyle... Fazlasıyla samimi, bir o kadar da eğlenceli. Sadece oyuncu ekibinden bahsetmiyorum, set arkası da çok eğleniyor. Gerçi Instagram
'da bu durumu fazlasıyla paylaşıyorum ve takipçilerimizi de bu duruma ortak etmeye çalışıyorum. Onların da bu durumdan memnun olduklarını çok iyi biliyorum, haksız mıyım?
Canlandırdığınız karakterin eğlenceli sahneleri sosyal medyada da çok konuşuluyor...
Açıkçası bu denli bir ilgi beklemiyordum fakat oyuncu ekibi olarak herkes kendi payına düşeni fazlasıyla yapıyor. Karşılığını bu şekilde alıyor olmak bizi inanılmaz motive ediyor.
Tanınmak neleri değiştirdi?
28 yaşındayım ve sektöre 16 yaşımda adım attım. Küçük yaşlardan beri ekran önünde olduğum için biraz da olsa alışkınım bu duruma.
KADRODAKİ GENCİN KOLU KIRILINCA YERİNE BEN GEÇTİM
Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?
16 yaşımda
oyunculuk aklımın
ucunda yokken
menajerim
Ayça Irgan sektöre
adım atmamı
sağladı ve 'Bez
Bebek' projesi
geldi. Diziye 'Selim'
adında bir
karakter ekleniyordu.
Aslında o
karaktere seçilmiş
olan oyuncu
haftalar öncesinde
onaylanmıştı,
fakat arkadaşın
kolu kırıldığı için
projeden çıkarıldı
ve yerine ben girdim.
İyi ki oyuncu
olmuşum! Bu
meslek bana iyi,
kötü çok şey öğretti.