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Giriş Tarihi: 1.7.2021 13:54 Son Güncelleme: 1.7.2021 17:54

Nur Tuğba Namlı canlı yayında yaşadığı tacizi anlatırken gözyaşlarına boğuldu!

İHA
Nur Tuğba Namlı canlı yayında yaşadığı tacizi anlatırken gözyaşlarına boğuldu!

Antalya Finike İlçesi’nde kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin davada bir çok delile rağmen faillerin tutuksuz yargılandığının ortaya çıkmasını tüm Türkiye’yi ayağa kaldırırken, yaşanan olayın yankıları hala sürüyor. Sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı hafta içi her gün ekrana gelen programı 'Neler Oluyor Hayatta' programının canlı yayınında da Türkiye'yi ayağa kaldıran olay masaya yatırıldı. Çocukken yaşadığı travmayı hatırlayan Nur Tuğba Namlı, gözyaşları içinde başına gelenleri anlattı, stüdyoda duygusal anlar yaşandı...

Hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programında sunucu Nur Tuğba Namlı gözyaşlarıyla isyan etti.

İki çocuğun istismarı iddiasıyla yargılanan anne ve üvey baba tahliye edilmiş, olay Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. infial uyandıran olayın ardından ünlü isimler de çocukken maruz kaldıkları tacizi anlattı.

Haberin yayınlanmasının ardından program sunucusu Nur Tuğba Namlı canlı yayında bir anda gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı, yaşadığı tacizi canlı yayında gözyaşlarıyla anlattı | Video

"SUSMAYIN"

"Bir şey söylemek istiyorum" diyen Namlı'nın sözleri boğazında düğümlendi. Ardından çocukken yaşadığı travmaya değinerek "Ben susmadım" dedi. Sonrada "Benim yaşadığım bu yaşanan olaylarla kıyaslanmayacak bir durumdu" diyerek kurstaki öğretmeni tarafından tacize maruz kaldığını anlattı.

"Anında fark ettiğimde engellediğim, durdurduğum ve kendimi koruduğum bir olaydı" dedi. İsyan eden sunucu "Susmamak, paylaşmak, anlatmak gerekiyor. Susmayın" diyerek çağrıda bulundu.

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Nur Tuğba Namlı canlı yayında yaşadığı tacizi anlatırken gözyaşlarına boğuldu!
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