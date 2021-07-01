Oyuncu Ayşegül Çınar: Sizi tek tek vurdurtacağım

POLİSİN SİLAHINI ALIP ATEŞ ETTİ
OYUNCU Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, önceki gece Karaköy'deki bir otelin restoranında olay çıkardı. Mutfağa koşan Çalıkoğlu, eline iki bıçak alarak mekan sahibi ve çalışanlara saldırdı.
Arbedede 4 restoran çalışanı yaralandı. İki sevgili, olay yerine gelen polise de saldırdı. Bir polis memurunun belindeki silahını alan Çalıkoğlu, ateş etti. 5 polis olay sırasında hafif şekilde yaralandı.
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar bıçaklı kavga sonrası gözaltına alındı | Video
'HARİTADAN YER BELİRLEYİN'
ÇALIKOĞLU kelepçelenip gözaltına alınırken polislere engel olmak isteyen oyuncu Ayşegül Çınar, "Siz benim erkek arkadaşımı gözaltına alamazsınız. Ben sanatçıyım. Haritadan yer belirleyin.
Sizi tek tek vurdurtacağım" diye tehditler savurdu. Çınar, polis aracı içerisinde de bir polis memuruna kafa attı. 9 kişi, Çalıkoğlu ve Çınar'dan şikayetçi oldu. Geceyi Karaköy Polis Merkezi'nde geçiren iki sevgili, savcılığa sevk edildi.