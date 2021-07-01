Oyuncu Ayşegül Çınar: Sizi tek tek vurdurtacağım

'HARİTADAN YER BELİRLEYİN'

ÇALIKOĞLU kelepçelenip gözaltına alınırken polislere engel olmak isteyen oyuncu Ayşegül Çınar, "Siz benim erkek arkadaşımı gözaltına alamazsınız. Ben sanatçıyım. Haritadan yer belirleyin.

Sizi tek tek vurdurtacağım" diye tehditler savurdu. Çınar, polis aracı içerisinde de bir polis memuruna kafa attı. 9 kişi, Çalıkoğlu ve Çınar'dan şikayetçi oldu. Geceyi Karaköy Polis Merkezi'nde geçiren iki sevgili, savcılığa sevk edildi.

