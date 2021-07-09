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Giriş Tarihi: 9.7.2021 17:50 Son Güncelleme: 9.7.2021 18:09

Son dakika magazin haberleri... Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın üç gün hapis yatacak!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Son dakika magazin haberleri... Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın üç gün hapis yatacak!

Son dakika magazin haberleri... Hakan Sabancı, kendisiyle ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş adamıyla yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın’a koruma kararı aldırdı. Koruma kararına uymayıp sosyal medyadan paylaşımlarına devam eden Aydın’a üç günlük zorlama hapsi verildi. Aygün Aydın Bakırköy Kadın Cezaevine gönderildi. İşte detaylar...

Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş adamıyla yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla Hakan Sabancı'yı hedef almıştı.

MAGAZİN GÜNDEMİNİ MEŞGUL ETMİŞTİ

Bir süredir magazin gündemini açıklamalarıyla meşgul eden ve Hakan Sabancı'ya veda mesajıyla oldukça konuşulmuştu.



"KONUŞMASIN"

Hakan Sabancı harekete geçerek Aygün Aydın'a karşı kendisi ve ailesi hakkında konuşmaması için Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı aldırmıştı.



ZORLAMA HAPSİ

Hakan Sabancı'ya yönelik paylaşımlarına son vermesi gereken Aygün Aydın, koruma kararına uymadı. Sosyal medyadan konuşmaya devam eden Aygün Aydın'a üç gün zorlama hapsi verildi.


CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Aydın, ifadesinin ardından Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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Son dakika magazin haberleri... Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın üç gün hapis yatacak!
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