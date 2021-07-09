Son dakika magazin haberleri... Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın üç gün hapis yatacak!

Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş adamıyla yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla Hakan Sabancı'yı hedef almıştı.

MAGAZİN GÜNDEMİNİ MEŞGUL ETMİŞTİ

Bir süredir magazin gündemini açıklamalarıyla meşgul eden ve Hakan Sabancı'ya veda mesajıyla oldukça konuşulmuştu.