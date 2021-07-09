Son dakika magazin haberleri... Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın üç gün hapis yatacak!

Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş adamıyla yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla Hakan Sabancı'yı hedef almıştı.
MAGAZİN GÜNDEMİNİ MEŞGUL ETMİŞTİ
Bir süredir magazin gündemini açıklamalarıyla meşgul eden ve Hakan Sabancı'ya veda mesajıyla oldukça konuşulmuştu.
"KONUŞMASIN"
Hakan Sabancı harekete geçerek Aygün Aydın'a karşı kendisi ve ailesi hakkında konuşmaması için Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı aldırmıştı.
ZORLAMA HAPSİ
Hakan Sabancı'ya yönelik paylaşımlarına son vermesi gereken Aygün Aydın, koruma kararına uymadı. Sosyal medyadan konuşmaya devam eden Aygün Aydın'a üç gün zorlama hapsi verildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Aydın, ifadesinin ardından Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.