Dilan Çiçek Deniz ile yeni sevgilisi Thor Saevarsson’la böyle görüntülendi! Aşkını öpücüklere boğdu…

SARMAŞ DOLAŞ

Posta'nın haberine göre; Meraklı bakışların odak noktası olan çiçeği burnunda aşıklar, daha sonra iskeleye inip deniz keyfi yaptı. Güzel oyuncu, yeni sevgilisi ile deniz keyfi yaptıktan sonra kaldıkları otelin beach'inde bir kez daha sarmaş dolaş görüntülendi.