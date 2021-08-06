Canla başla uykusuz mücadele ediyorlar

Turkuvaz Radyo
'da program yapan radyocu Ayhan
Güngör yangın söndürme helikopterinde 12 saat boyunca Marmaris orman yangınına yetkililerle beraber müdahale etti.
Güngör yaşananları şu sözlerle aktardı: "Yıllık izin için Marmaris'e geçtiğimde yangın başladı. Ben ve arkadaşım Adem Metan elimizden geldiğince katıldık. Sosyal medyamızdan doğru bilgiler verip, görüntüler paylaştık. Çok konuşulan yangın söndürme helikopterleri görevde iken şansımızı zorladık, medya mensubu olarak gerekli izinleri aldık, ekiplerle havada yangın mücadelesine ortak olduk" diyen Güngör 12 saat boyunca yaşadıklarını şöyle aktardı: "Ekiple birlikte mücadeleye ortak olduk. Beldibi stadından Salı sabahı 5.45'te kalktık. Tüm Türkiye
'de dört bine yakın dağ havuzları var. Dağların tepelerinde helikopterler su alsın diye yapılmış. Suyu sepete 20 saniye içinde alan helikopter tekrar havalanıyor. Hızlı bir şekilde belirlenen noktaya ilerliyor. Aynı noktaya 5 helikopter nokta atışı yapıyor. Bu işlem günde 13 saat durmadan devam ediyor."
PİLOTLAR GÖREVDE
Helikopterin içini gösteren ve helikopterdeki görev dağılımını anlatan Ayhan Güngör
şunları söyledi: "Gelen ihbarların koordinatları hemen belirleniyor. Pilot yabancıysa mutlaka Türk bir pilot sorumlu olarak yer alıyor helikopterde. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü
'nden bir yetkili de yer alıyor. Bu çalışmalara sabah 5.45'ten akşam 18'e kadar şahit oldum. Her biri günde üç saat uykuyla çalışıyor. Onlar da yaşanan bu felaket için canla başla çalışıyorlar ama özellikle sosyal medyada bilmeden yapılan yorumlar da onları üzüyor. Can pahasına verdikleri bu savaşa bizzat şahit oldum. Pilotlarımız çalışanlarımız bu yorumları es geçerek özveriyle çalışmaya devam ediyorlar. Onlara ne kadar teşekkür etsek az."