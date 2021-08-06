Mehmet Ali Erbil isyan etti! ‘Kin ve öfkeden beslenen ne çok insan varmış’

ÇOK ZOR BİR SÜREÇ

Sadece küresel ısınma da değil bizdeki yangınların sebebi. Terör örgütünün de parmağı var, bunu da yok sayamayız. Zaten sosyal medyada örgüt bağlantısını gösteren videolar da çıktı. Çok zor bir süreç ülkemiz adına. Tam da bugünlerde birliğe, tek yürek olmaya ihtiyacımız var. Kendisine aykırı düşünenleri hedefe koymanın kimseye faydası olmaz. Bakın, ben sizinle daha önce yaptığım röportajda sağlık sistemini beğendiğimi açıkladığım için de günlerce lince maruz kalmıştım. Bazı hadsizler bana 'bu kadar çok beğeniyorsan neden yurt dışında tedavi oldun?' bile dedi. Halbuki ben hep Türkiye'de tedavi oldum. Sadece bir kere yurt dışında hastalığım nüksettiği için hastaneye gitmek zorunda kalmıştım. Bilmeden, sırf eleştirmek için konuşanlar var. Ben bu ülkenin sanatçısıyım. Yıllarca ekranlardan halkımıza moral verdim, onları eğlendirdim. Vergi rekortmeni oldum. Hastalandığımda da devletimiz bana sahip çıktı. Bundan normal de bir şey yok. Ben de bana sahip çıktığını söyleyip, teşekkür ettiğim için yine benzer kesimlerin hedefi olmuştum. Gerçekten artık yeter...