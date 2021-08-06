Ünlü iş insanı Ali Sabancı’nın oğlu Emrecan Sabancı’nın olaylı gecesi! VIP odada kavga!

Tehditlerine devam eden Sabancı karakola götürüldü. İfadesine başvurulan genç adam, polislerin kendisine müdahale ettiği sırada dirseğiyle boynuna bastırdıklarını, nefessiz kaldığını ileri sürdü. Polis memurları ise sinirli ve alkollü olduğunu iddia ettikleri Sabancı'nın tehdit ve hakaret ederek kendilerine fiziki müdahale etmeye çalıştığını ileri sürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.