Ünlü iş insanı Ali Sabancı’nın oğlu Emrecan Sabancı’nın olaylı gecesi! VIP odada kavga!

Ali Sabancı'nın oğlu Emrecan Sabancı, Kuruçeşme'deki lüks bir eğlence mekanında bir koruma görevlisiyle birbirine girdi. Sabancı, olay yerine gelen polise direnince karakola götürüldü.
Sabancı ailesinin veliahtı, Ali Sabancı'nın oğlu Emrecan Sabancı, geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de bir mekana gitti. İddiaya göre mekanda tuvalet sırası bekleyen Sabancı, bir VIP odaya girdi. VIP'de eğlenen kimliği belirsiz şahsın koruması olan polis memuru, genç adamı odadan çıkması için uyardığında ise taraflar arasında tartışma çıktı. Olay bir süre sonra arbedeye dönüştü.
KARAKOLDA İFADE VERDİ
Koruma görevlisi, polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale etmek isterken, Sabancı kendisini ihbar eden polis memuruna mukavemet gösterdi. Bu sırada Sabancı, polisler tarafından etkisiz hale getirildi.
Tehditlerine devam eden Sabancı karakola götürüldü. İfadesine başvurulan genç adam, polislerin kendisine müdahale ettiği sırada dirseğiyle boynuna bastırdıklarını, nefessiz kaldığını ileri sürdü. Polis memurları ise sinirli ve alkollü olduğunu iddia ettikleri Sabancı'nın tehdit ve hakaret ederek kendilerine fiziki müdahale etmeye çalıştığını ileri sürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.