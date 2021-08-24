Dilan Çiçek Deniz İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile aşka geldi! "Hey ruh eşim"

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çiftten Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle aşk pozlarını ilk defa Instagram hesabından paylaştı.
Sosyal medya hesabından daha önce sevgilisiyle ilgili hiç paylaşım yapmayan Dilan Çiçek Deniz, bu kuralını bozdu.
Güzel oyuncu, İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson ile ilk kez fotoğrafını paylaştı.
Yaklaşık bir aydır birlikte olan çiçeği burnunda sevgililer, sosyal medya hesaplarında karelerini yayınladı.
Deniz, "Hey ruh eşim" diye yazdı. Saevarsson da aynı pozları paylaştı.
Deniz, geçtiğimiz günlerde yönetmen sevgilisiyle ailesiyle tanıştıracağını söylemişti.