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Giriş Tarihi: 24.8.2021 08:05 Son Güncelleme: 24.8.2021 09:30

Dilan Çiçek Deniz İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile aşka geldi! "Hey ruh eşim"

Dilan Çiçek Deniz İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile aşka geldi! Hey ruh eşim

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çiftten Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle aşk pozlarını ilk defa Instagram hesabından paylaştı. Dilan Çiçek Deniz, "Hey ruh eşim" diye yazdı. Saevarsson da aynı pozları paylaştı.

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süre önce İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çiftten Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle aşk pozlarını ilk defa Instagram hesabından paylaştı.

Sosyal medya hesabından daha önce sevgilisiyle ilgili hiç paylaşım yapmayan Dilan Çiçek Deniz, bu kuralını bozdu.

Güzel oyuncu, İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson ile ilk kez fotoğrafını paylaştı.

Yaklaşık bir aydır birlikte olan çiçeği burnunda sevgililer, sosyal medya hesaplarında karelerini yayınladı.

Deniz, "Hey ruh eşim" diye yazdı. Saevarsson da aynı pozları paylaştı.

Deniz, geçtiğimiz günlerde yönetmen sevgilisiyle ailesiyle tanıştıracağını söylemişti.

Çiftin aşk pozlarına yüz binlerce beğeni geldi.

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Dilan Çiçek Deniz İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile aşka geldi! "Hey ruh eşim"
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