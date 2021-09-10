Feyyaz Gümüş: Oyunculuk kendimi geliştirdikçe daha da iddialı olduğum bir alan!

Nasılsınız, hayat nasıl gidiyor?

-Çok iyiyim. Hayat çok güzel gidiyor, her şey yolunda…

Nasıl bir ailede büyüdünüz? Nasıl bir çocuktunuz?

-Ben Asker çocuğuyum. Dolayısıyla kuralları olan bir aile ortamında büyüdüm. Babamın işi sebebiyle pek çok şehirde yaşadım. 14 yaşına kadar Yalova'da yaşadım. Ailece yaşadığımız yer, harikalar diyarıydı :) Ben çok yaramaz ama çok da çalışkan bir çocuktum. İlkokul ve lisede okulun en başarılı ilk 3 öğrencisinden biriydim ama aynı zamanda bu kadar başarılı olup disipline verilen nadir öğrencilerdendim :) Çok düzenli ve dakiktim. Belli bir çalışma programım vardı. Bu da bahsettiğim gibi asker çocuğu olmamdan kaynaklı.

Şu sıralar pandemiden dolayı sektör daha yeni yeni kendine geliyor. Hem yönetmen hem oyunculuk yapan biri olarak mesleğiniz ve geleceğiniz adına endişeler yaşıyor musun?

-Ben hiçbir zaman gelecek kaygısı yaşayan biri olmadım. Daha çok bugünle ilgileniyorum. Belki biraz da yakın gelecekle… Pandemi dönemi benim için en çok çalıştığım dönem oldu. Gerek projeler konusunda gerek kendimi geliştirme noktasında çok aşama aldım. Bence herkesin hayatına belli bir katkısı oldu bu sürecin.