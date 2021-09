Feyyaz Gümüş: Oyunculuk kendimi geliştirdikçe daha da iddialı olduğum bir alan!

Aşk, hayatınızın neresinde? Size ne ifade ediyor?

Aşk birine olan aşırı bağımlılıktır. Her ne yaparsan yap onunla yapmak istersin. Birlikte üzüldüğün, sevindiğin, eğlendiğin, her şeyi paylaştığın biri benim için hayatın her yerinde…

İlişkilerde kıskançlık konusuna nasıl bakıyorsunuz?

Elbette insan sevdiğini kıskanır ama bu tatlı bir kıskançlık olmalı. Kıskançlığın kavgaya dönüştüğü yerde güven problemi vardır ve benim için ilişkilerde en önemli şey güvendir.

Sıradan bir gününüz nasıl geçiyor?

Evcil bir insanım. Kahvaltı benim için günün en önemli kısmıdır. Gün içerisinde spor ve sonrasında kedilerimle ilgilenir ve sevdiklerimle zaman geçiririm. Günü mutlaka kitap okuyarak bitiririm.