Seda Sayan’dan Seren Serengil için zehir zemberek sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü!

"Hastam mısın sen? Sen kimsin oğlum? Nerede yaşıyorsun neresi burası? Ben senin gibi neler gördüm. Ben 26-27 yıldır televizyonda neler gördüm. Senin gibi çok kolpacılar gördüm. Ben bu işin tam da göbeğinde büyümüş bir kadınım kolpacı. Bunları sen anca sessiz naif insanlara yaparsın. Sen kimsin ya kolpacı!"