Haberler Günaydın Haberleri Seda Sayan’dan Seren Serengil için zehir zemberek sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü!
Giriş Tarihi: 10.9.2021 16:35 Son Güncelleme: 10.9.2021 17:01

Seda Sayan’dan Seren Serengil için zehir zemberek sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü!

Seda Sayan’dan Seren Serengil için zehir zemberek sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü!

Seda Sayan ile Seren Serengil arasında sular bir türlü durulmuyor. Seda Sayan, programına Gülben Ergen'i konuk almasına eleştiride bulunan Seren Serengil'e cevap verdi. Sayan'ın sözleri kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Seda Sayan’ın Seren Serengil için söylediği zehir zemberek sözler…

Seda Sayan, canlı yayında olay yaratacak bir açıklamada bulundu.

"SENİN DEVRİN BİTTİ SEDA ABLA"

Programına Gülben Ergen'i çıkaran Seda Sayan'ı hedef alan Seren Serengil, "İzlenmeyince konuk alıyor onu da izlenmeyen isimlerden seçiyor. Ablacığım senin zamanın geçti. O platform topuklu ayakkabıların gibi modan geçti devrin kapandı. Hala çıkmış o platformlarla izlenmeye çalışıyor." demişti.

"HASTA MISIN SEN? KOLPACI! "

Serengil'in bu sözleri karşısında sakinliğini daha fazla koruyamayan Seda Sayan, bugünkü programında canlı yayında cevap verdi:

"Hastam mısın sen? Sen kimsin oğlum? Nerede yaşıyorsun neresi burası? Ben senin gibi neler gördüm. Ben 26-27 yıldır televizyonda neler gördüm. Senin gibi çok kolpacılar gördüm. Ben bu işin tam da göbeğinde büyümüş bir kadınım kolpacı. Bunları sen anca sessiz naif insanlara yaparsın. Sen kimsin ya kolpacı!"

ARKADAŞINA GÖNDER
Seda Sayan’dan Seren Serengil için zehir zemberek sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA