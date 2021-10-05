Sorumluluk sahibi bireyler yetiştirin

Giriş Tarihi: 5.10.2021

Çocuğa birey olarak önem vermek, ailenin alacağı kararlara katılımını sağlamak ve onu desteklemek benlik gelişimi için çok önemlidir. Ancak ebeveynler evlatları adına her şeyi kendileri hallederse hayata atılan çocuk ne yapacağına karar veremez hale gelir