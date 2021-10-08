Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Tekin’i Tevfik Erman Kutlu anlattı: Bomba transferler var!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Tekin' karakterine hayat veren Tevfik Erman Kutlu, Sabah'ın YouTube kanalında Yasemin Döngel'in konuğu oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Kutlu, "4 yaşında ve ilkokul ikinci sınıfta evden kaçmıştım" sözleriyle şaşırttı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan da bahsettiğimiz oyuncu, "Şunu söyleyebilirim ki bomba bir iki transfer var" itirafıyla heyecanlandırdı. İşte Tevfik Erman Kutlu'nun röportajının detayları…

Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?

Benim çocukluğum hareketli geçti. Aile apartmanında oturuyorduk. En ilginç şeyim 4 yaşında ve ilkokul ikinci sınıfta evden kaçmıştım. Arkadaşıma oynamaya gitmiştim. Aramışlar bulamamışlar beni. Bir kere de ilkokul ikinci sınıfta arkadaşımla kalemlerimizi satıp bilet parası kazanmıştık. Suadiye'den trene binip Maltepe'ye kaçmıştık.

Bu kaçma isteği neden?

Bilmiyorum, herhalde kabımıza sığmıyorduk. Çok hareketli bir çocukluğum oldu hala da çok hareketliyim. Güzel ve eğlenceli bir çocukluk geçirdim.

Hayat sizin için zor muydu?

Hayat benim için zor değildi ancak zorlukları vardı. Şüphesiz herkeste olduğu gibi. Benim de birtakım zorluklarım oldu ancak ben birçok şeyin üstesinden gelinebileceğine inanıyorum. Üzerinize gelen şeylere nasıl baktığınıza bağlı.

HER ŞEYİ BU MESLEĞİ YAPABİLMEK İÇİN YAPMIŞTIM

Bir röportajınıza denk geldim. Oyunculuktan önce pek çok meslek yapmışsınız. Neden oyunculukta kaldınız, sizi çeken şey neydi? Nasıl başladınız bu işe?

Çocukken su sattım, üniversite yıllarında mağazada tezgahtarlık ve dj'lik yaptım daha sonra yurtdışında yaşadım orada valelik yaptım, gaz bastım, özel şirketlerde kurumsal çalıştım, kamuya ait kurumlarda çalıştım ancak aktörlüğe başlamadan önce hep kendime ''benim eğlenirken para kazanmam lazım'' dedim. Mutluluğu bu şekilde bulabileceğimi düşündüm. Şuan olaya aslında bütün o her şeyi ben bu mesleği yapabilmek için yapmışım, hepsi bu sebepleymiş diye bakıyorum. Şuan yaptığım işten çok keyif alıyorum ve mutluyum.

Bu kapı nasıl açıldı?

Sürekli düşünüyorum ve bir şeyler yapmak istiyorum, bir işe giriyorum canım sıkılıyor bir sene sonra çıkıyorum. İşletme mezunuyum ve hayalim hep üst düzey yönetici olacağım, gideceğim geleceğim üniversite ve yüksek lisans zamanı motivasyonum hep buydu. İşe başlayınca olay öyle ilerlemiyor, bir şekilde mutsuzum. Aktörlük olur mu, yapabilir miyim diye düşündüm. Araştırdım. Öncelikle eğitim almam lazım ama 30 yaşından sonra konservatuar okuyamam. Kurslara, özel derslere, workshoplara gittim. Şansım da yaver gitti. Önüme gelen fırsatları da iyi değerlendirdim. Bu meslekte onuncu senem bitti.