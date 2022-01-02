İyiliğin karşılığı bu mu? Ünlü televizyoncu Ayşe Özgün iyi niyetinin kurbanı oldu!

Televizyon dünyasının duayen isimlerinden Ayşe Özgün, 16 yıl önce özel bir televizyon kanalında 'Ayşe Özgün Her Gün' isimli programında sunucu olarak çalışıyordu. 8 Kasım 2005 günü babası tarafından gençliğinde tecavüz edildiği iddia edilen N. isimli genç kadının, programa katılarak konuşmak istediğini söylemesi üzerine Özgün, genç kadına peruk ve gözlük takarak konuk etmişti. Babası programa katılarak iddiaları reddetti. Kadıköy'de bir sığınma evine yerleşmek için uğraş verilen kadın, üç gün sonra babasının ikametinde öldürüldü.