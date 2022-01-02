İyiliğin karşılığı bu mu? Ünlü televizyoncu Ayşe Özgün iyi niyetinin kurbanı oldu!

Televizyon dünyasının duayen isimlerinden Ayşe Özgün, 16 yıl önce özel bir televizyon kanalında 'Ayşe Özgün Her Gün' isimli programında sunucu olarak çalışıyordu. 8 Kasım 2005 günü babası tarafından gençliğinde tecavüz edildiği iddia edilen N. isimli genç kadının, programa katılarak konuşmak istediğini söylemesi üzerine Özgün, genç kadına peruk ve gözlük takarak konuk etmişti. Babası programa katılarak iddiaları reddetti. Kadıköy'de bir sığınma evine yerleşmek için uğraş verilen kadın, üç gün sonra babasının ikametinde öldürüldü.
OKUL MALZEMESİ DE ALDI
Ünlü isim, o tarihten beri genç kadının çocuklarına yardım amaçlı kıyafet okul giysileri ve ihtiyaçlarını gideriyor. Öldürülen kadının eşi Mustafa A., ise Ayşe Özgün'ün peşini yıllarca bırakmadı.
TELEFON NUMARASINI BİLE DEĞİŞTİRDİ
Fakat, genç adam Ayşe Özgün'ün peşini bırakmadı. Para istemenin boyutu tacize dönünce, ünlü isim polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Ünlü sunucu, kendisinden para istediği için yardım ettiğini fakat artık telefon numarasını değiştirecek kadar rahatsız edildiğini ifade etti.
Halen sosyal medyada da kendisine ve arkadaşlarına ulaşarak para istediğini ileri sürdüğü Uğur'dan şikayetçi olan Özgen'in ihbarının ardından soruşturma başlatıldı.