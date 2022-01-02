Ünlü kasap kardeşlere şok! Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe’ye şantaj!

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yine iddiaya göre taraflar arasında husumet devam ederken genç adam, bir arkadaşı aracılığıyla Özgür Gökçe'den 10 bin dolar para istedi. Parayı vermeyi kabul etmeyen Gökçe, şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.