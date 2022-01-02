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Giriş Tarihi: 2.1.2022 15:03 Son Güncelleme: 2.1.2022 15:29

Ünlü kasap kardeşlere şok! Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe'ye şantaj!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Ünlü kasap kardeşlere şok! Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe’ye şantaj!

Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen erkek kardeşi kasap Özgür Gökçe, eski çalışanı tarafından şantaja maruz kaldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen erkek kardeşi kasap Özgür Gökçe, geçtiğimiz günlerde eski çalışanının kendisine şantajda bulunduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu.

Gökçe'nin iddiasına göre, Bahadır G. isimli kişi bunların işletmeciliğini yapan ünlü restoranda güvenlik olarak çalışıyordu. Bir süre sonra işten çıkarılan G., İş Mahkemesinde başvurarak işe iade davası açtı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yine iddiaya göre taraflar arasında husumet devam ederken genç adam, bir arkadaşı aracılığıyla Özgür Gökçe'den 10 bin dolar para istedi. Parayı vermeyi kabul etmeyen Gökçe, şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Ünlü kasap kardeşlere şok! Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe'ye şantaj!
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