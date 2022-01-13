Haberler Günaydın Haberleri Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Bodrum’da! Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer çifti hayvan barınağını ziyaret etti!
Giriş Tarihi: 13.1.2022 20:45 Son Güncelleme: 13.1.2022 21:00

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Bodrum’da! Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer çifti hayvan barınağını ziyaret etti!

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Bodrum’da! Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer çifti hayvan barınağını ziyaret etti!

Ünlü manken, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer'le evlendi. Mutlu evlilikleri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, geçtiğimiz günlerde bebek haberiyle herkesi sevindirdi. Şimdilerde anne- baba olmaya hazırlanan ünlü çift, Bodrum’a gitti. Ünlü çift, Bodrum’daki bir hayvan barınağını ziyaret etti. Başak Dizer bu anları “aşk” notuyla paylaştı. İşte ayrıntılar!

5 sene önce Fransa'nın başkenti Paris'te evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer, mutlu evliliklerini bir de bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor. Her yaptıkları ile magazin gündemine gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, Bodrum'a küçük bir kaçamak yaptı.

BARINAĞI ZİYARET ETTİ

Burada birlikte vakit geçiren ünlü çift, bir de ziyarette bulundu. Tatlıtuğ ve Dizer, Bodrum'da bulunan bir hayvan barınağını ziyaret etti.

Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer çifti, Bodrum’daki bir hayvan barınağını ziyaret etti | Video

"AŞK" NOTU İLE PAYLAŞTI

Başak Dizer ise bu anları "aşk" notuyla paylaştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Bodrum’da! Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer çifti hayvan barınağını ziyaret etti!
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