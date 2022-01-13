Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Bodrum’da! Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer çifti hayvan barınağını ziyaret etti!

5 sene önce Fransa'nın başkenti Paris'te evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer, mutlu evliliklerini bir de bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor. Her yaptıkları ile magazin gündemine gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, Bodrum'a küçük bir kaçamak yaptı.

BARINAĞI ZİYARET ETTİ

Burada birlikte vakit geçiren ünlü çift, bir de ziyarette bulundu. Tatlıtuğ ve Dizer, Bodrum'da bulunan bir hayvan barınağını ziyaret etti.

Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer çifti, Bodrum’daki bir hayvan barınağını ziyaret etti | Video