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Giriş Tarihi: 21.1.2022 06:59 Son Güncelleme: 21.1.2022 07:03

Süperstar Ajda Pekkan'da ilginç çözüm! Mağaza mağaza gezmekten kurtuldu

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Süperstar Ajda Pekkan’da ilginç çözüm! Mağaza mağaza gezmekten kurtuldu

Ajda Pekkan, Bahçeköy’deki villasına dikimhane kurdurup özel terzi tuttu. Sanatçının tüm sahne kostümleri artık evinde dikiliyor. Pekkan artık sahne kıyafetlerini de kendisi tasarlamaya başladı.

Müzik dünyasının Süperstar'ı pandemi nedeniyle evinde düzenleme yaptı.



Mağaza mağaza gezip sahne kıyafeti aramaktan yorulan ve bu süreçte yakın temastan çekinen Ajda Pekkan, Bahçeköy'deki lüks villasında yeni bir düzenlemeye gitti.



Sanatçı, evin alt katına dikimhane yaptırdı. Pekkan, ayrıca çok güvendiği bir terziyi işe aldı.



YERLİTAŞ SONRASI YENİ DÖNEM
Pekkan artık sahne kıyafetlerini de kendisi tasarlamaya başladı.



Sanatçı, çizimleri kendisi yapıyor, ardından sipariş ettiği özel kumaşları terzisine teslim ediyor.



Süperstar böylece evini moda üssü haline getirmiş oldu.



Ajda Pekkan, yakın dostu Nur Yerlitaş'ın iki yıl önceki vefatının ardından başka bir modacıyla çalışmamıştı.

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Süperstar Ajda Pekkan'da ilginç çözüm! Mağaza mağaza gezmekten kurtuldu
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