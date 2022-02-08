Destan’a damga vurdu! Destan’da Akkız’ın hayatını kurtaran Batuga annesiyle dertleşti: Bu yüreğimi yakan eğer sevda ise hiç utanmaz mı?

"YÜREĞİMİ YAKAN EĞER SEVDAYSA HİÇ UTANMAZ MI?"

Batuga, "Ana... Sana tuzak kuranlar şimdi Akkız'ın peşinde. Onu da benden alacaklar diye ödüm kopar. Bir de neden ödüm kopar bilir misin? Kün Ata'nın dediklerinden. 'Sevdanın sesini duymuştur' belki dedi. Bu yüreğimi yakan, eğer sevdaysa, hiç utanmaz mı? Hiç bir tam, bir eksiğe denk olur mu? İki kolla saramayan sevda mı olur? Acunu bi uçtan bi uca dört nala aşamayan sevda mı olur? Olmaz. Olmasın... Bu eksik oğlun o sevdaya yeltenemez ana. Bana güç ver, yüreğime dur diyeyim, olur mu?"