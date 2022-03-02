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Giriş Tarihi: 2.3.2022 08:56 Son Güncelleme: 2.3.2022 09:10

Geri sayım başladı… Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in bebeklerini kucaklarına alacakları tarih belli oldu!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Geri sayım başladı… Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in bebeklerini kucaklarına alacakları tarih belli oldu!

2016 yılında Paris’te evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti için geri sayım başladı. Başak Dizer’in doktoru, doğum için nisan başını ön gördü. Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, erkek çocukları için isim arayışına başladı. Bu arada Dizer, bebeğini normal doğumla dünyaya getirmeye karar verdi. Kıvanç Tatlıtuğ ise o tarihlerde Nuh Boğuldu adlı yeni filminin çekimleri için Assos’ta olacak. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'i kaleme aldı. İşte o yazı…

19 Şubat 2016'da Paris'te evlenen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, uzun süredir mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmak için uğraşıyordu.

Sonunda Allah gönüllerine göre verdi; Başak Hanım hamile kaldı. Hamileliğin çok yakıştığı müstakbel anne Başak Dizer ile baba olacağı için ayakları yerden kesilen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un gün saymaya başladığını öğrendim.

Çünkü Başak Hanım'ın doktoru, doğum için gün vermiş ve nisan başında çocuğunu kucağına alabileceğini söylemiş.

Ayrıca Başak Hanım'ın oğlunu, normal doğumla dünyaya getirmeye karar verdiğini de öğrendim.

Bu arada Kıvanç Tatlıtuğ, 'Nuh Boğuldu' adlı yeni filminin çekimlerine başladı. Çekimler Assos'ta yapıldığı için geri sayımın başladığı bu süreçte Tatlıtuğ eşinin yanında olamayacak.

Umarım oğulları aceleci davranmaz da Kıvanç Tatlıtuğ da Assos'tan İstanbul'a koşturmak zorunda kalmaz.

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Geri sayım başladı… Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in bebeklerini kucaklarına alacakları tarih belli oldu!
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