Geri sayım başladı… Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in bebeklerini kucaklarına alacakları tarih belli oldu!

Sonunda Allah gönüllerine göre verdi; Başak Hanım hamile kaldı. Hamileliğin çok yakıştığı müstakbel anne Başak Dizer ile baba olacağı için ayakları yerden kesilen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un gün saymaya başladığını öğrendim.