Şarkıcı Bendeniz, Demet Akalın’ı topa tuttu! Bendeniz: Ekstralarınız fakirlere dağıtılsın nasılsa aynı şarkılar...

Ramazan ayı gelmeden önce Demet Akalın bir paylaşım yaptı. "Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz parayı dağıtın fakir fukaraya, ben razıyım geçen sene ki programları izlemeye. Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor." diyen Demet Akalın tepki çekti.
Tepkilerden sonra Akalın paylaşımı silse de tepkilerin odağı oldu.
Akalın'ın sözlerine Bendeniz'den sert bir yorum geldi:
"1 ay insanlara dini değerlerinin hatırlatılması olması gerekendir olmaması gereken yılın 11 ayı tv kanallarını iğrenç programlarla işgal edilmesidir. Ayrıca yılbaşı ve bayram programı alınan extra paraların fakirlere dağıtılması daha iyi olur nasılsa aynı şarkıları söylüyorsunuz."
'ÇOK OMURGASIZ'
Sosyal medya kullanıcıları da Akalın'ın sözlerine tepki gösterdi.
"Demet gündemde kalma peşinde, fakiri düşündüğü yok",
"Omurgasız biri, herkese yaranma derdinde. Marjinal görüneceğim diye abartıyor",
"Sen de konser yapma, zaten hep aynı şarkıları söylüyorsun",
"Demet'e vereceğiniz konser paralarını dağıtın, eski konserlerini dinlemeye razıyım" gibi birçok tweet atıldı.