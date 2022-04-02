Şarkıcı Bendeniz, Demet Akalın’ı topa tuttu! Bendeniz: Ekstralarınız fakirlere dağıtılsın nasılsa aynı şarkılar...

Ramazan ayı gelmeden önce Demet Akalın bir paylaşım yaptı. "Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz parayı dağıtın fakir fukaraya, ben razıyım geçen sene ki programları izlemeye. Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor." diyen Demet Akalın tepki çekti.