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Giriş Tarihi: 3.4.2022 07:46 Son Güncelleme: 3.4.2022 08:11

Hasta yatağında ihanete uğramıştı! Ünlü oyuncu Burak Sergen gözlerden uzak aşk yaşadığı yeni sevgilisiyle ilk kez görüntüledi!

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Hasta yatağında ihanete uğramıştı! Ünlü oyuncu Burak Sergen gözlerden uzak aşk yaşadığı yeni sevgilisiyle ilk kez görüntüledi!

Koronavirüse yakalanan ve uzun süre hastanede yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen, bu süreçte eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrenmişti. Burak Sergen, eşine zina nedeniyle boşanma davası açmıştı. Kısa bir süre önce yeni bir ilişkiye adım atan Burak Sergen’e eşi Nihan Ünsal, Sergen’in çocuğu ile tanıştıracak kadar ciddi bir ilişki olduğunu iddia ederek zina nedeniyle karşı boşanma davası açmıştı. Burak Sergen, boşanma davası henüz sonuçlanmadan yeni bir ilişkiye başladı. Gözlerden uzak aşk yaşayan yeni sevgilileri ilk kez GÜNAYDIN görüntüledi.

Eşinin ihanetiyle sarsılan Burak Sergen, boşanma davası henüz sonuçlanmadan yeni bir ilişkiye başladı. Gözlerden uzak aşk yaşayan yeni sevgilileri ilk kez GÜNAYDIN görüntüledi.

FOTOĞRAF ORTAKÖY'DE ÇEKİLDİ

Ünlü oyuncu Burak Sergen, dokuz ay önce eşi Nihan Ünsal tarafından aldatılmıştı. İhanet haberleriyle yıkılan Sergen de boşanma davasının sonuçlanmasını beklemedi. Ünlü oyuncu, önceki gün yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi.

Gazetecilere yakalanmamak için gözlerden uzak mekanlara gitmeyi tercih eden çift, önceki gün Sergen'in Ortaköy'deki evinden çıkarken görüldü. Önce bir bankamatikten para çeken yeni sevgililer, ardından etrafı kontrol edip hızlı adımlarla uzaklaştı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal ile geçen yıl haziran ayında sürpriz bir kararla nikah masasına oturmuştu.

Henüz 4 aylık evli olan çiftin evliliği ihanet haberleriyle sarsılmış, Burak Sergen, eşine zina nedeniyle boşanma davası açmıştı. Burak Sergen bir gazetede yayımlanan eşinin ihanet fotoğraflarını da mahkemeye delil olarak sunmuştu.

Bir an önce boşanmak istediğini belirten oyuncu boşanma davasına gizlilik kararı aldırmıştı.

BORÇ BATAĞINDA

Dilekçede Burak Sergen'in, babası bulunmayan Nihan Ünsal ile annesini evlilik sürecinde borç batağına sürükledikten sonra kendisinden uzaklaştırıp hataya sürüklediği iddia edildi.

Burak Sergen'in kendisini korona olduğu dönemde aldattığını sürekli ön plana çıkardığının yer aldığı dilekçede, "Oysa ki; bu durumun gerçek dışı olduğu belgelerle ve tanık beyanlarıyla sabit olacaktır" denildi.

100 BİN TL İSTEMİŞ

Burak Sergen'in açtığı boşanma davasında 100 bin TL tazminat istenmesine rağmen kamuoyuna tazminat istemediğine ilişkin beyanlar sunduğunun yer aldığı dilekçede, gerçek dışı, hakaret boyutuna varan ithamlarda bulunulduğu iddia edildi. İstanbul ve İzmir'deki davaların birleşmesi bekleniyor.

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Hasta yatağında ihanete uğramıştı! Ünlü oyuncu Burak Sergen gözlerden uzak aşk yaşadığı yeni sevgilisiyle ilk kez görüntüledi!
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