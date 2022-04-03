Hasta yatağında ihanete uğramıştı! Ünlü oyuncu Burak Sergen gözlerden uzak aşk yaşadığı yeni sevgilisiyle ilk kez görüntüledi!

Eşinin ihanetiyle sarsılan Burak Sergen, boşanma davası henüz sonuçlanmadan yeni bir ilişkiye başladı. Gözlerden uzak aşk yaşayan yeni sevgilileri ilk kez GÜNAYDIN görüntüledi.
FOTOĞRAF ORTAKÖY'DE ÇEKİLDİ
Ünlü oyuncu Burak Sergen, dokuz ay önce eşi Nihan Ünsal tarafından aldatılmıştı. İhanet haberleriyle yıkılan Sergen de boşanma davasının sonuçlanmasını beklemedi. Ünlü oyuncu, önceki gün yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi.
NE OLMUŞTU?
Ünlü oyuncu Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal ile geçen yıl haziran ayında sürpriz bir kararla nikah masasına oturmuştu.
Henüz 4 aylık evli olan çiftin evliliği ihanet haberleriyle sarsılmış, Burak Sergen, eşine zina nedeniyle boşanma davası açmıştı. Burak Sergen bir gazetede yayımlanan eşinin ihanet fotoğraflarını da mahkemeye delil olarak sunmuştu.
Bir an önce boşanmak istediğini belirten oyuncu boşanma davasına gizlilik kararı aldırmıştı.
BORÇ BATAĞINDA
Dilekçede Burak Sergen'in, babası bulunmayan Nihan Ünsal ile annesini evlilik sürecinde borç batağına sürükledikten sonra kendisinden uzaklaştırıp hataya sürüklediği iddia edildi.
Burak Sergen'in kendisini korona olduğu dönemde aldattığını sürekli ön plana çıkardığının yer aldığı dilekçede, "Oysa ki; bu durumun gerçek dışı olduğu belgelerle ve tanık beyanlarıyla sabit olacaktır" denildi.
100 BİN TL İSTEMİŞ
Burak Sergen'in açtığı boşanma davasında 100 bin TL tazminat istenmesine rağmen kamuoyuna tazminat istemediğine ilişkin beyanlar sunduğunun yer aldığı dilekçede, gerçek dışı, hakaret boyutuna varan ithamlarda bulunulduğu iddia edildi. İstanbul ve İzmir'deki davaların birleşmesi bekleniyor.