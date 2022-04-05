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Giriş Tarihi: 5.4.2022 10:43 Son Güncelleme: 5.4.2022 10:48

Yatak odası pozu ile aşklarını duyurdular! Yeni set aşıkları Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç...

Yatak odası pozu ile aşklarını duyurdular! Yeni set aşıkları Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç...

Magazin gündemine bomba gibi düşen yeni aşk haberi. Kıbrıs Zafere Doğru dizisinden rol arkadaşı olan genç oyuncular Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç aşklarını paylaşım ile duyurdu. Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç'ın arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. Dizinin final yapmasının ardından Karadeniz turuna çıkan genç aşıkların son durağı Batum oldu. Yatak odalarından pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç aşklarını ilan etti. İşte Kırgın Çiçekler dizisi ile adını duyuran 29 yaşındaki Mehmet Aykaç'ın sevgilisi Gülper Özdemir ile aşk pozları...

SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ: Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın ve Devrim Saltoğlu'nun rol aldığı 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin devamı 'Kıbrıs Zafere Doğru' oyuncularından Gülper Özdemir gönlünü rol arkadaşına kaptırdı.

Kıbrıs Zafere Doğru dizisinden rol arkadaşı olan genç oyuncular Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç aşklarını paylaşım ile duyurdu. Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç'ın arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü.

Oyuncuların, projenin final yapmasından sonra sevgili olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık üç aydır birlikte olduğu öğrenilen Özdemir ile Aykaç, aşklarını Instagram'dan ilan etti.

İlk zamanlar ilişkilerini saklayan ve gittikleri yerlerde ayrı ayrı paylaşım yapan oyuncular, Batum tatilinde sevgili olduklarını duyurdu. İkili, selfie yaptıkları kareyi sosyal medya hesaplarındaki sayfalarına taşıdı.

Özdemir ve Aykaç, Batum tatilinden önce ise Karadeniz turu yaptı.

OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADIĞINI ANLATTI
32 yaşındaki Gülper Özdemir, oyunculuğa nasıl başladığını şu sözlerle anlatmıştı:

"Frankfurt'ta öğrenciyken bir yandan garsonluk yapıyordum. O sırada Türk bir ajansın ekibiyle tanıştım. 'Yüzün çok güzel, fotoğraflarını versene' dediler. Ama sonra ne arayan oldu ne de soran. Üç sene geçti, artık New York'a gitmiştim. Bir cast direktörü o ajans üzerinden beni buldu. 'Filinta' isimli dizide başrol teklif ettiler. Tabii sektörü bilmediğim için 'Çekimlere haftada bir gelebilirim' dedim. Şartlarımız uymadı, üniversitemi yarıda bırakamazdım. Okulun bittiği sene Ay Yapım'dan haber geldi ve her şeyimi toplayıp İstanbul'a geldim."

29 yaşındaki Mehmet Aykaç, adını Kırgın Çiçekler dizisi ile duyurmuştu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu geçtiğimiz aylarda Kırgın Çiçekler dizisinden oyuncu arkadaşlarıyla bir araya geldikleri anlardan kareleri hayranlarıyla paylaşmıştı.

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Yatak odası pozu ile aşklarını duyurdular! Yeni set aşıkları Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç...
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