Destan’a damga vuran o sahne! Destan’da Akkız ve Batuga muhteşem düğün toyuyla evlendi!

ADAKLARIN KANI ALNINA SÜRÜLDÜ

Onların arkasında da Ulu Ece, Mei Jin ve Günseli yürüyorlardır. Hep birlikte hayat ağacına doğru giderler. Hayat ağacı önünde adaklar kesilir, adakların kanı Akkız ve Batuga'nın alnına sürülür.

Ardından Akkız, Günseli, Mei Jin, Sırma ve Çolpan hayat ağacına dilek tutup bezler bağlarlar. Yakılan ateşin üzerinden önce Akkız ve Batuga atlarken onları evdeşlik çağına gelen gençler takip eder.