Efsanenin sonu

ATV yönetimi bu akşam 141'inci bölümde final yapmaya hazırlanan Bir Zamanlar Çukurova setini ziyaret etti. ATV Genel Müdürü Ali Türkarslan, ATV Genel Müdür Yardımcısı Dilaver Kıvrak, ATV Genel Müdür Yardımcısı Oskay Alptürk, ATV Drama Müdürü Gürhan Özçiftçi sette dizinin yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yanı sıra ekip ve oyuncularla bir araya geldi.ATV yöneticileri, dizinin büyük başarısının bir nişanesi olarak yapımcılarla birlikte, yönetmen Murat Saraçoğlu, senarist Yıldız Tunç ve tüm ekibe özel hazırlanan bir plaket takdim etti.