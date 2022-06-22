Karan’a kardeş geliyor! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin 2. çocuk heyecanı

36 yaşındaki Fahriye Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Çiftin bebeğinin cinsiyeti ise henüz belli değil..

Haberin sosyal medyada büyük yankı uyandırmasıyla kullanıcılardan da çok sayıda ilginç yorumlar ardı ardına geldi. Bir kullanıcının "Alparslandan çıktığında dedim net hamile diye şaşırmadık" yorumu dikkat çekti.