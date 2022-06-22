Karan’a kardeş geliyor! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin 2. çocuk heyecanı

'Çalıkuşu' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında dünyaevine girmişti. Bu mutlu evliliklerini bir de oğulları Karan ile taçlandıran ünlü çift, sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Karan'ı kucaklarına almaları ile ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit magazin dünyasında parmakla gösterilen çiftler arasında yer alıyor.
Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen'in yeniden hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
Gazetemagazin'in haberine göre; 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti şu sıralar ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.
36 yaşındaki Fahriye Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Çiftin bebeğinin cinsiyeti ise henüz belli değil..
Haberin sosyal medyada büyük yankı uyandırmasıyla kullanıcılardan da çok sayıda ilginç yorumlar ardı ardına geldi. Bir kullanıcının "Alparslandan çıktığında dedim net hamile diye şaşırmadık" yorumu dikkat çekti.