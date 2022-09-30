Haberler Günaydın Haberleri Ajda Pekkan kardeşi Semiramis Pekkan’ın doğum gününü bu duygusal sözlerle kutladı! Ajda Pekkan: Kardeş, dost, yeri geldiğinde anne…
Giriş Tarihi: 30.9.2022 19:04

Ajda Pekkan kardeşi Semiramis Pekkan’ın doğum gününü bu duygusal sözlerle kutladı! Ajda Pekkan: Kardeş, dost, yeri geldiğinde anne…

Ajda Pekkan kardeşi Semiramis Pekkan’ın doğum gününü bu duygusal sözlerle kutladı! Ajda Pekkan: Kardeş, dost, yeri geldiğinde anne…

Süperstar Ajda Pekkan, Bursa’da konser verdikten sonra Sedef Avcı ve eşiyle bir araya geldi. Çektirdikleri fotoğrafta Ajda Pekkan’ın yüzündeki değişim dikkat çekerken magazin gündeminde günlerce konuşuldu. Bugün sosyal medyadan paylaşım yapan Süperstar, kardeşi Semiramis Pekkan’ın doğum günün duygusal sözlerle kutladı. İşte Ajda Pekkan’ın o paylaşımı!

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da konser veren Ajda Pekkan, konser sonrası Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı'yla fotoğraf çektirdi. Ajda Pekkan'ın çektirdiği fotoğrafta yüzündeki değişim günlerde magazin gündeminde yer aldı.

KARDEŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Bugün sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Ajda Pekkan, kız kardeşi Semiramis Pekkan'ın doğum günü kutladı.

"HAYATIN BANA SUNDUĞU EN BÜYÜK ARMAĞAN..."

Duygusal bir paylaşımda bulunan Süperstar, "Benim kıymetli ve biricik kardeşim, hayatın bana sunduğu en büyük armağan, kardeş, dost, yeri geldiğinde anne diye sarıldığım, ailem, birlikte eğlenip güldüğüm, dert ortağım, canım Semiramis'ciğim doğum günün kutlu olsun ve daha nice güzel anılarımız sevinçlerimiz olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Semiramis Pekkan'a birçok ünlü isim de tebrik mesajı attı. Süperstar'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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Ajda Pekkan kardeşi Semiramis Pekkan’ın doğum gününü bu duygusal sözlerle kutladı! Ajda Pekkan: Kardeş, dost, yeri geldiğinde anne…
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