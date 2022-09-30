Ajda Pekkan kardeşi Semiramis Pekkan’ın doğum gününü bu duygusal sözlerle kutladı! Ajda Pekkan: Kardeş, dost, yeri geldiğinde anne…

"HAYATIN BANA SUNDUĞU EN BÜYÜK ARMAĞAN..."

Duygusal bir paylaşımda bulunan Süperstar, "Benim kıymetli ve biricik kardeşim, hayatın bana sunduğu en büyük armağan, kardeş, dost, yeri geldiğinde anne diye sarıldığım, ailem, birlikte eğlenip güldüğüm, dert ortağım, canım Semiramis'ciğim doğum günün kutlu olsun ve daha nice güzel anılarımız sevinçlerimiz olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Semiramis Pekkan'a birçok ünlü isim de tebrik mesajı attı. Süperstar'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.