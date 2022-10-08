Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası finali öncesi Kuruluş Osman setini ziyaret etti

Dünya Kupası'nda finale yükselen Ampute Milli Takımı futbolcuları, Teknik Direktör Osman Çakmak, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ve İdari Menajer Fatih Eldal Kuruluş Osman dizisi setini ziyaret ettiler.
BİRBİRLERİNİ BAŞARILARINDAN ÖTÜRÜ TEBRİK ETTİLER
Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, tarafından ağırlanan Ampute Milli Takımını dizi oyuncuları ve yapım ekibi başarılarından dolayı alkışlarken Ampute Milli Takımı futbolcuları da başarılarından ötürü Kuruluş Osman ekibini alkışladılar.
SETİ ZİYARET ETTİLER
Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Ampute Milli Takımı futbolcularının Kuruluş Osman dizisi oyuncuları ve ekibiyle bir araya gelmeyi çok istedikleri için seti ziyaret ettiklerini belirterek Dünya Kupası maçlarında kendilerine destek veren Burak Özçivit'e desteklerinden ötürü teşekkür etti.