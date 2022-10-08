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Giriş Tarihi: 8.10.2022 18:03 Son Güncelleme: 8.10.2022 18:20

Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası finali öncesi Kuruluş Osman setini ziyaret etti

Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası finali öncesi Kuruluş Osman setini ziyaret etti

Dünya Kupası’nda Finale yükselen Ampute Milli Takımı yöneticileri ve futbolcuları Angora’yla oynayacakları final maçı öncesi Kuruluş Osman’ın setini ziyaret ettiler. Başrol oyuncusu Burak Özçivit’in (Osman Bey) ağırladığı, Ampute Milli Takımı futbolcularını başarılarından dolayı Kuruluş Osman dizisi oyuncuları alkışlarken futbolcular da başarıları için Kuruluş Osman ekibini alkışladılar.

Dünya Kupası'nda finale yükselen Ampute Milli Takımı futbolcuları, Teknik Direktör Osman Çakmak, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ve İdari Menajer Fatih Eldal Kuruluş Osman dizisi setini ziyaret ettiler.

BİRBİRLERİNİ BAŞARILARINDAN ÖTÜRÜ TEBRİK ETTİLER

Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, tarafından ağırlanan Ampute Milli Takımını dizi oyuncuları ve yapım ekibi başarılarından dolayı alkışlarken Ampute Milli Takımı futbolcuları da başarılarından ötürü Kuruluş Osman ekibini alkışladılar.

SETİ ZİYARET ETTİLER

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Ampute Milli Takımı futbolcularının Kuruluş Osman dizisi oyuncuları ve ekibiyle bir araya gelmeyi çok istedikleri için seti ziyaret ettiklerini belirterek Dünya Kupası maçlarında kendilerine destek veren Burak Özçivit'e desteklerinden ötürü teşekkür etti.

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Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası finali öncesi Kuruluş Osman setini ziyaret etti
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