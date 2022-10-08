Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası finali öncesi Kuruluş Osman setini ziyaret etti

SETİ ZİYARET ETTİLER

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Ampute Milli Takımı futbolcularının Kuruluş Osman dizisi oyuncuları ve ekibiyle bir araya gelmeyi çok istedikleri için seti ziyaret ettiklerini belirterek Dünya Kupası maçlarında kendilerine destek veren Burak Özçivit'e desteklerinden ötürü teşekkür etti.