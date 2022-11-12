Atatürk Oratoryosu ayakta alkışlandı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 84'üncü yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Atatürk'ü Anma Konseri verdi. 10 Kasım akşamı Atatürk Oratoryosu seslendiren koro dakikalarca ayakta alkışlandı. Taksim Beyoğlu'ndaki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, İDOB Orkestra ve Korosu; cumhuriyet döneminin ikinci kuşak bestecilerinden Nevit Kodallı'nın müziği ve ünlü şair Cahit Külebi'nin metinlerinden oluşan 'Atatürk Oratoryosu'nu seslendirdi. Dinleyiciler, Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi ile İstiklal Harbi Sergisi'ne de yoğun ilgi gösterdi.