2022’de teknoloji ve sanat AKM’de buluştu

ATATÜRK Kültür Merkezi'nin (AKM) 'kalbi'nde yer alan opera salonuna ismini veren Türk Telekom, 2022 yılı boyunca AKM ve Beyoğlu Kültür Yolu'nda sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimlemelerini sağladı. Sanatseverlere, AKM içinde ve Beyoğlu Kültür Yolu'nda WiFi deneyimi sunan Türk Telekom, lounge alanında ve Robot Cafe'de ziyaretçilere ayrıcalıklı deneyimler yaşattı. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin destekçisi olarak ünlü isimleri müzikseverlerle buluşturan Türk Telekom, 'Açık Hava Sineması' ile de son dönemin en beğenilen filmlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Herkes için erişilebilir yaşam ilkesini benimseyen Türk Telekom, görme ve işitme engelli sanatseverlere yönelik Sesli Adımlar uygulamasını da 2022 yılında AKM'de kullanıma sundu.