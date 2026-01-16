2025’in son ayında en çok Blok3 dinlendi

TÜRK Telekom'un dijital müzik platformu Muud, aralık ayında kullanıcıların ruh haline eşlik eden şarkı listeleriyle yılın son ayına özel bir deneyim sundu. Muud kullanıcılarının favori listelerinde Blok3 aralık ayının en dikkat çeken ismi oldu. En çok indirilen yerli sanatçı listesinde Semicenk zirveye yerleşirken, ödüllü sanatçı The Weeknd ise yabancı listelerde liderliğini korudu.

Kullanıcıların aralık ayında en çok indirdiği yerli şarkılar listesinde ise Manifest grubunun "Amatör" adlı parçası zirvede yer aldı. 2015 yılında piyasaya çıkan ancak yakın zamanda tekrar gündeme gelen Ragga Oktay'ın 'Yeniden' şarkısı, ayın en çok radarlanan şarkısı oldu. Lady Gaga ve Bruno Mars'ın 'Die With A Smile' düeti, ayın en çok indirilen yabancı şarkısı olarak öne çıktı. Ayın sürprizi ise sosyal medya etkisiyle hızla yayılan 'Golden' oldu. HUNTR/X tarafından seslendirilen parça, film sınırlarını aşarak kısa sürede bağımsız bir pop fenomenine dönüştü.