23 Nisan’da minik kalplere dokundular

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Cerrahpaşa Pediatri Şenliği, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören çocuklara umut ve neşe dolu anlar yaşattı. Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ve Prof. Dr. Reyhan Dedeoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, çok sayıda ünlü, minik hastalarla bir araya geldi.

Hastane odalarını tek tek ziyaret eden ünlüler, çocuklara hediyeler dağıtarak onlarla sohbet etti, gün boyunca vakit geçirerek bayram sevincini paylaştı. Miniklerle bir araya gelen isimler arasında; Gülsim Ali, Demet Işıl, Aslı Turanlı, Ceren Benderlioğlu, Kaan Turgut, Büşra Develi, Görkem Sevindik, Mehmet Özdemir, Gökhan Keskin, Selda Topal, Buçe Buse Kahraman, Didem Balçin, Eylül Tumbar, Nilay Erdönmez, Yunus Emre Yıldırımer, Elif Bayram, Gökşen Fitik ve Sehernaz Cidal da vardı.

ONLARCA BALON GÖTÜRDÜ

5 yıl önce kanseri atlatan Demet Işıl, çocuklar için hastaneye onlarca balon getirdi. Işıl, çocuklarla birlikte balonları gökyüzüne bıraktı.

Aslı Turanlı, "Ailesine önem veren ve çocukları seven bir milletiz. Bizim için çocuklar çok önemli. Onlara güven vermek de çok önemli" diye konuştu.

Etkinliğe annesiyle katılan Gülsim Ali, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Dün galadaydım ama bugün burada çocukların yanında olmak istedim. Onların yanında olmak ve gülümsetmek çok önemli... Annem de gelmek istedi" dedi. Ceren Benderlioğlu ise "Çocuk deyince bende akan sular duruyor. Bizim geleceğimiz onlar" diye konuştu.