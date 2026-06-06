25 Haziran Dünya Beatles Günü olarak kutlanacak

THE BEATLES ve grubun 1960'larda kurduğu İngiliz multimedya şirketi; 25 Haziran'ın resmi Global Beatles Günü olarak kutlanacağını duyurdu. Tarihin seçilme nedeni, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr'ın 25 Haziran 1967'de Londra'daki Abbey Road Stüdyoları'nda 'All You Need Is Love' şarkısını tarihin ilk uluslararası uydu TV yayını sırasında seslendirmiş olması. Dünya çapında yaklaşık 400 milyon kişinin izlediği yayın, grubun en simgesel anlarından biri olarak kabul ediliyor. 25 Haziran, 2009'dan bu yana Beatles hayranı Faith Cohen'in girişimiyle gayriresmi olarak kutlanıyordu. Yapılan yeni açıklamayla gün, resmi olarak da tanınmış oldu.

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