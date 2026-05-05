34 yıldır aynı heyecan

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Suzan Kardeş, 34 yıldır sürdürdüğü Hıdırellez geleneğini festivale dönüştürdü ve bu yıl festivalin 3'üncüsünü düzenledi. Maslak'taki kültür sanat mekanında sahneye çıkan Kardeş, "Bu soğuk havaya rağmen geldiler. Allah'a çok yalvardım yağmur dursun diye... Tam insanlar giriş yaparken yağmur durdu, duam kabul oldu. Şimdi içerisi kaynıyor" diyerek geceye dair duygularını paylaştı. Hıdırellez'in kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kardeş, "34 yıldır bu geleneği sürdürüyorum. İnsanlar bahara, yaza aç kalmış. Bunun öncüsü olduğum için çok mutluyum" dedi.