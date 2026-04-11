‘40 yıllık hikayemi sahneye taşıyorum’

Sanatçı Sinan Özen, yeni sahne şovu 'Senli Benli'yi tanıtmak için basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özen, 40 yıllık sanat hayatını sahneye taşıyacağı bu özel projede izleyicileri hem duygusal hem de eğlenceli bir yolculuğun beklediğini söyledi. Sanatçı, "Ben Sinan Özen olarak 40 yıldır bu sektördeyim. Bu süreçte yaşadığım güzel anılar, zor zamanlar oldu. Hepsini sahneye taşıyacağım. Biraz komedi, biraz dramla, müzikal dokunuşlarla ve şarkılarımla izleyiciye aktaracağım. Tabii ki şarkılarım sahnede yer almaya devam edecek" dedi. Özen, genç kalmasının sırrıyla ilgili de "Bedenin güzelliği, gençlik... Bunların hepsi biraz hikâye. Hayatı sevmek, insanları sevmek önemli. Ama arada bir botoks yaptırıyorum, estetiğe karşı değilim. Güzel yaşlanmak istiyorum" diye konuştu.